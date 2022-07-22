Українська авіація завдала вісім ударів по ворогові на півдні країни — ОК "Південь" (відео)

Минулої доби літаки та вертольоти ЗСУ вразили сім цілей: опорні пункти та склади боєприпасів.

Протягом доби 21 липня авіація ЗСУ завдала вісьмох ударів по позиціях і складах російських окупантів на півдні України, повідомляє Оперативне командування "Південь". П'ять ударів на рахунку бомбардувальників і літаків штурмової авіації, три удари завдали вертолітні пари.

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"Завдано ураження по п'яти опорних пунктах і двох складах боєприпасів у Скадовському та Бериславському районах Херсонщини, а також по місцю скупчення ворожого особового складу в Миколаївській області", — зазначили в ОК "Південь".

Загалом за 21 липня ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 230 вогневих завдань, завдавши серйозної шкоди росіянам.

Що вдалося вбити?

Підтверджено такі втрати ворога:

35 військовослужбовців;

1 самохідна гаубиця "Мста-С";

2 безпілотні розвідники;

3 одиниці бронетехніки;

8 одиниць автомобільної техніки.

Ці дані попередні, повні втрати дорозвідуються.

За даними Оперативного командування, російська армія намагається відповідати: увечері росіяни завдали "авіаудару відчаю" у районі населеного пункту Потьомкіно, проте втрат в українських захисників немає.

Також, за даними ОК "Південь", через великі втрати солдати 34-ї окремої мотострілецької бригади окупаційних військ відмовляються йти в бій. Противник вдається до оборонних дій, тримаючись за відступні рубежі.

Нагадаємо, 19 липня ЗСУ ракетним вогнем та артилерією на півдні України знищили 65 окупантів, комплекс зв'язку "Редут-2УС" та 11 одиниць броньованої техніки.

Рано-вранці 18 липня в районі Нової Каховки вибухнув черговий склад із боєприпасами. Місцеві жителі повідомили, що раніше українці вже били на цьому місці, але росіяни не зробили з цього висновків.