Нужно больше оружия: в ОП назвали условие для завершения войны до наступления зимы

По словам Андрея Ермака, если Украина не выстоит, то американским солдатам придется воевать против РФ, защищая страны НАТО.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что для победы Украины нужно больше оружия. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

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По мнению Андрея Ермака, для победы Украины до наступления зимы нужно больше оружия. Украина ведет оборону уже 5 месяцев. Наша страна не испугалась и показала всему миру, что мы можем победить. Для этого нужно больше оружия и антироссийских санкций.

"Важно, чтобы вся помощь, о которой мы просим, поступала вовремя. Потому что войну нужно остановить до зимы, иначе потом она будет более сложной", — подчеркивает глава ОП.

Также Ермак считает, что американцы должны понять, что помогая Украине, они инвестируют в борьбу за свободу. Независимая Украина — большой рынок для американского бизнеса, которому рады. Плюс победа Украины в войне обеспечит безопасность другим странам, в том числе странам НАТО.

Глава ОП утверждает, что если Украине не удастся победить, то американским солдатам придется воевать с РФ, защищая страны Балтии.

Напомним, Андрей Ермак анонсировал перелом хода войны. Войска РФ ожидают сюрпризы. А Зеленский настроен серьезно и готов сделать все, чтобы была освобождена вся территория.

Ранее президент Беларуси признал участие своей страны в войне против Украины. Оттуда зашло 20 тысяч войск и наносились удары по украинской территории.