Потрібно більше зброї: в ОП назвали умову для завершення війни до настання зими

За словами Андрія Єрмака, якщо Україна не вистоїть, то американським солдатам доведеться воювати проти РФ, захищаючи країни НАТО.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що для перемоги України потрібно більше зброї. Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

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На думку Андрія Єрмака, для перемоги України до настання зими потрібно більше зброї. Україна веде оборону вже 5 місяців. Наша країна не злякалася і показала усьому світу, що ми можемо перемогти. Для цього потрібно більше зброї та антиросійських санкцій.

"Важливо, щоб уся допомога, про яку ми просимо, надходила вчасно. Тому що війну треба зупинити до зими, інакше потім вона буде складнішою", — наголошує глава ОП.

Також Єрмак вважає, що американці мають зрозуміти, що допомагаючи Україні вони інвестують у боротьбу за свободу. Незалежна Україна є великим ринком для американського бізнесу, якому раді. Плюс перемога України у війні гарантуватиме безпеку іншим країнам, зокрема країнам НАТО.

Глава ОП стверджує, що якщо Україні не вдасться перемогти, то американським солдатам доведеться воювати з РФ, захищаючи країни Балтії.

Нагадаємо, Андрій Єрмак анонсував перелом ходу війни. Війська РФ очікують на сюрпризи. А Зеленський налаштований серйозно та готовий зробити все, щоб було звільнено всю територію.

Раніше президент Білорусі визнав участь своєї країни у війні проти України. Звідти зайшло 20 тисяч військ і завдавалися удари по українській території.