Отразили попытку прорыва: горные пехотинцы остановили наступление ВС РФ (видео)

Бойцы при корректировке огня с беспилотника смогли уничтожить наступающие силы врага из артиллерии и минометов.

Украинские военные из 10-й горно-штурмовой бригады показали уничтожение российских войск, которые пытались прорваться оборону. Об этом сообщает пресс-служба бригады.

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На опубликованных кадрах видна работа украинской артиллерии и минометных расчетов, которые наводились по беспилотнику. Ударами удалось пресечь попытку противника прорвать украинскую оборону.

Отмечается, что на кадрах действуют бойцы 108-го и 109-го отдельных горно-штурмовых батальонов. Операция проводилась в одном из районов небольшого населенного пункта. Благодаря нанесению огневого поражения по скоплению врага, группа российских войск была почти полностью уничтожена, что зафиксировал беспилотник. После ударов он пролетел над местами скопления сил ВС РФ, на которых были видны их тела.

10-я горно-штурмовая бригада была основана в 2015 году в городе Белая Церковь. Основное предназначение — ведение боевых действий в горно-лесистой местности. Пункт базирования бригады находится в Коломые.

Напомним, на вооружении бойцов 10-й горно-штурмовой бригады имеются чешские РСЗО RM-70 Vampire.

По данным журналистов ВВС, за две недели украинские военные ликвидировали более 80 российских офицеров благодаря поставкам высокоточных РСЗО HIMARS.