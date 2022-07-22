Відбили спробу прориву: гірські піхотинці зупинили наступ ЗС РФ (відео)

Бійці під час коригування вогню з безпілотника змогли знищити сили ворога, які наступають, з артилерії та мінометів.

Українські військові із 10-ї гірсько-штурмової бригади показали знищення російських військ, які намагалися прорватися оборону. Про це повідомляє пресслужба бригади.

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На опублікованих кадрах видно роботу української артилерії та мінометних розрахунків, які наводилися безпілотником. Ударами вдалося покласти край спробі противника прорвати українську оборону.

Зазначається, що на кадрах діють бійці 108-го та 109-го окремих гірсько-штурмових батальйонів. Операцію проводили в одному з районів невеликого населеного пункту. Завдяки завданню вогневої поразки по скупченнях ворога, група російських військ майже повністю знищена, що зафіксував безпілотник. Після ударів він пролетів над місцями скупчення сил ЗС РФ, на яких видно їхні тіла.

10-ту гірсько-штурмову бригаду засновано у 2015 році у місті Біла Церква. Основне призначення — ведення бойових дій у гірсько-лісистій місцевості. Пункт базування бригади знаходиться у Коломиї.

Нагадаємо, на озброєнні бійців 10-ї гірсько-штурмової бригади є чеські РСЗВ RM-70 Vampire.

За даними журналістів ВВС, за два тижні українські військові ліквідували понад 80 російських офіцерів завдяки постачанню високоточних РСЗВ HIMARS.