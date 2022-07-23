Министр обороны Резников посетил прифронтовой Харьков: детали визита (фото)

Глава оборонного ведомства заявил, что в скором времени войска РФ будут ждать очень плохие новости на фронте. Также он наградил бойцов силового блока, волонтеров и коммунальщиков.

Министр обороны Украины Алексей Резников прибыл в Харьков с рабочим визитом, где вручил награды бойцам, волонтерам и коммунальщикам. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

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Визит Резникова в Харькова включал в себя посещение Северной Салтовки — одного из самых пострадавших районов города, посещение раненых бойцов, и награждение военных, правоохранителей, волонтеров, коммунальщикам и представителям местной власти.

[ + – ] Министр обороны Резников и мэр Харькова Терехов

По словам министра, они традиционно выехали в те места, где реально противостоят российским оккупантам.

"Я снова с огромной приятностью имеют возможность пожать руки всем тем, кто заслуживает на награды. Это были врачи, медсестры, военнослужащие ВСУ, гвардейцы, полицейские, волонтеры, помогающие всему сектору обороны быть успешными в этой войне. Самоотверженный труд и единство – это залог нашей будущей победы", – отметил Резников.

Также Резников во время посещения Харькова прибыл и на место, где недавно от российских ударов погибло несколько мирных людей, вместе с более 20 ранеными.

Визит Резникова в Харьков: что сказал министр о фронте

Министр обороны заявил, что в скором времени российских оккупантов будет ждать очень неприятная ситуация на фронте. Результаты заседания "Рамштайн-4" враг узнает на поле боя, при чем на всех полях битвы — земле, воздухе и воде.

[ + – ] Награждение военных, волонтеров и других

"Кроме того, мы получим дополнительные ракеты для вышеуказанного вооружения, специальные снаряды калибра 155-мм, имеющие большую дальность и точность поражения. Поступят контрбатарейные системы, бронированные автомобили с соответствующим вооружением", — подчеркнул министр.

Напомним, 21 июля министр обороны подвел итоги "Рамштайна-4". Многое из утвержденных планов поставок публично не будут объявляться.

Ранее Резников призвал Запад поставлять новое оружие, чтобы тестировать его на войсках РФ.