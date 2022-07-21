Оружие для суши, моря и неба: министр обороны подвел итоги "Рамштайна"

По словам Алексея Резникова, во время встречи в формате "Рамштайн" он удостоверился, что у украинских партнеров нет никакой усталости от войны.

20 июля прошла четвертая встреча Ukraine Defense Contact Group — площадки в поддержку Украины, известной как формат "Рамштайн", сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, этот формат объединяет уже 50 стран со всех континентов, в этот раз участники "Рамштайн" встретились онлайн.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

Итоги "Рамштайна": что решили?

"По договоренности с коллегами держим интригу относительно львиной доли действующих и новых пакетов помощи, включающих поставки вооружений, амуниции, тренировки наших воинов и многое другое. Сначала их ощутит враг на поле боя, — отметил Алексей Резников. — Позитивным сигналом встречи стали новые обязательства партнеров, которые касаются и суши, и моря, и неба".

Министр обороны уточнил, что на этой неделе США планируют объявить очередной пакет военной помощи, который помимо прочего включает в себя еще четыре системы М142 HIMARS.

[ + – ] Военная помощь США будет включать в себя еще 4 РСЗО HIMARS

Главные приоритеты Украины

По словам Алексея Резникова, в своем выступлении он отметил три приоритета Украины:

коллег попросили сконцентрироваться на увеличении способностей ВСУ осуществить конкретные миссии, среди которых – разблокировка портов и обеспечение безопасности в западной части Черного моря;

необходимо систематизировать работу по обслуживанию и ремонту иностранной техники, которую получают ВСУ: требуется координация многих стран в юридической, финансовой, организационной плоскости и уровне производственных мощностей;

требуется обеспечить прозрачности учета и использования международной военной помощи: будет ускорен процесс внедрения "натовской" программы LOGFAS.

Министр подчеркнул, что представители нескольких стран прямо сказали, что никакой усталости от войны в Украине нет и не будет, так как она стала щитом для всей Европы. Одним из главных итогов "Рамштайна" для него стало понимание союзников, что украинцы, держа линию фронта протяженностью более 2500 км, защищают не только свою страну, но и соседние. Также во время встречи несколько раз подчеркнули, что сейчас очень важен фактор времени. Многие партнеры заверили, что готовы тренировать украинских солдат.

"Это возможность получить качественный резерв, который овладеет западными вооружениями и техникой. И создаст условия для увеличения объема поддержки", — уверен Резников.

[ + – ] Помимо Алексея Резникова во встрече "Рамштайн" приняли участие заместитель главкома ВСУ Евгений Мойсюк и замначальника ГУР Вадим Скибицкий

Какими были предыдущие итоги "Рамштайна"?

Первая встреча "Рамштайн" состоялась в конце апреля: в Германии на военной базе ВВС США собрались более 40 министров обороны стран со всего мира, чтобы обсудить, чем можно помочь Украине. Участники формата договорились, что встречи в формате "Рамштайн" будут ежемесячными, благодаря этому можно будет оперативно узнавать, в какой поддержке нуждаются украинские Вооруженные силы. За счет этого союзники смогут координировать военную помощь Украине, поставляя оружие одного типа из разных стран. Алексей Резников приводил такой пример: если несколько стран предоставят по 3-4 орудия, суммарно Украина получит артиллерийский дивизион.

Итоги "Рамштайна" подвели, приняв нескольких важных решений:

интеграция Украины в НАТО, означающее переход ВСУ на западные калибры и технику;

обучение украинских военных использованию западного вооружения.

Через несколько недель Украина получила первую военную помощь западных образцов, в частности, гаубицы М777.

Вторая встреча в рамках "Рамштайна" прошла онлайн в конце мая. В ней приняли участие министры обороны уже 47 стран. Итоги "Рамштайна" подвел министр обороны США Ллойд Остин, который сообщил, что Украина получит ударные вертолеты, танки, артиллерийские и ракетные системы, в том числе дальнобойные, к примеру, РСЗО HIMARS.

15 июня прошел "Рамштайн 3", в котором приняли участие представители 50 стран. На встрече Ллойд Остин заявил, что для Украины сейчас "ставки слишком высоки", поэтому медлить с новыми поставками оружия нельзя. В результате встречи в "Рамштайне" Украине пообещали предоставить новый пакет военной помощи. В частности, представитель ФРГ пообещал отправить в Украину три РСЗО типа MARS, а США — еще несколько РСЗО HIMARS, противокорабельные ракетные системы, артиллерийские ракеты и боеприпасы для гаубиц, радиостанции и приборы ночного видения.