Зброя для суші, моря та неба: міністр оборони підбив підсумки "Рамштайна"

За словами Олексія Резнікова, під час зустрічі у форматі "Рамштайн" він переконався, що українські партнери не мають втоми від війни.

20 липня відбулася четверта зустріч Ukraine Defense Contact Group — майданчика на підтримку України, відомого як формат "Рамштайн", повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. За його словами, цей формат об'єднує вже 50 країн із усіх континентів, цього разу учасники "Рамштайну" зустрілися онлайн.

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Підсумки "Рамштайна": що вирішили?

"За домовленістю з колегами тримаємо інтригу щодо левової частки чинних і нових пакетів допомоги, що включають постачання озброєння, амуніції, тренування наших воїнів і багато іншого. Спочатку їх відчує ворог на полі бою, — зазначив Олексій Резніков. — Позитивним сигналом зустрічі стали нові зобов'язання партнерів, що стосуються і суші, і моря, і неба".

Міністр оборони уточнив, що цього тижня США планують оголосити черговий пакет військової допомоги, який також включає ще чотири системи М142 HIMARS.

[ + – ] Військова допомога США міститиме ще 4 РСЗВ HIMARS

Головні пріоритети України

За словами Олексія Резнікова, у своєму виступі він відзначив три пріоритети України:

колег попросили сконцентруватися на збільшенні здібностей ЗСУ здійснити конкретні місії, серед яких — розблокування портів і забезпечення безпеки в західній частині Чорного моря;

необхідно систематизувати роботу з обслуговування та ремонту іноземної техніки, яку отримують ЗСУ: потрібна координація багатьох країн у юридичній, фінансовій, організаційній площині та рівні виробничих потужностей;

потрібно забезпечити прозорість обліку та використання міжнародної військової допомоги: буде прискорено процес впровадження "натовської" програми LOGFAS.

Міністр наголосив, що представники кількох країн прямо сказали, що жодної втоми від війни в Україні немає та не буде, оскільки вона стала щитом для усієї Європи. Одним із головних підсумків "Рамштайна" для нього стало розуміння союзників, що українці, тримаючи лінію фронту завдовжки понад 2500 км, захищають не лише свою країну, а й сусідні. Також під час зустрічі кілька разів наголосили, що зараз дуже важливим є фактор часу. Багато партнерів запевнили, що готові тренувати українських солдатів.

"Це можливість отримати якісний резерв, який оволодіє західними озброєннями й технікою. І створить умови для збільшення обсягу підтримки", — упевнений Резніков.

[ + – ] Крім Олексія Резнікова, у зустрічі "Рамштайн" взяли участь заступник головного комітету ЗСУ Євген Мойсюк і заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький

Якими були попередні підсумки "Рамштайна"?

Перша зустріч "Рамштайн" відбулася наприкінці квітня: у Німеччині на військовій базі ВПС США зібралося понад 40 міністрів оборони країн із усього світу, щоб обговорити, чим можна допомогти Україні. Учасники формату домовилися, що зустрічі у форматі "Рамштайн" будуть щомісячними, завдяки цьому можна буде оперативно дізнаватися, якої підтримки потребують українські Збройні сили. За рахунок цього союзники зможуть координувати військову допомогу Україні, постачаючи зброю одного типу з різних країн. Олексій Резніков наводив такий приклад: якщо кілька країн нададуть по 3-4 гармати, сумарно Україна отримає артилерійський дивізіон.

Підсумки "Рамштайна" підбили, ухваливши кілька важливих рішень:

інтеграція України в НАТО, що означає перехід ЗСУ на західні калібри й техніку;

навчання українських військових із використанням західного озброєння.

За кілька тижнів Україна отримала першу військову допомогу західних зразків, зокрема гаубиці М777.

Друга зустріч у межах "Рамштайна" пройшла онлайн наприкінці травня. У ній взяли участь міністри оборони вже 47 країн. Підсумки "Рамштайна" підбив міністр оборони США Ллойд Остін, який повідомив, що Україна отримає ударні вертольоти, танки, артилерійські та ракетні системи, зокрема далекобійні, наприклад, РСЗВ HIMARS.

15 червня пройшов "Рамштайн 3", у якому взяли участь представники 50 країн. На зустрічі Ллойд Остін заявив, що для України зараз "ставки надто високі", тому зволікати з новими постачаннями зброї не можна. Внаслідок зустрічі в "Рамштайні" Україні пообіцяли надати новий пакет військової допомоги. Зокрема, представник ФРН пообіцяв відправити в Україну три РСЗВ типу MARS, а США ще кілька РСЗВ HIMARS, протикорабельні ракетні системи, артилерійські ракети й боєприпаси для гаубиць, радіостанції та прилади нічного бачення.