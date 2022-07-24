Обогнали страны НАТО: в Минобороны рассказали, сколько женщин служат в ВСУ (видео)

Военное командование Украины сняло ограничения для службы женщин – они могут быть танкистками, артиллеристками и заниматься военным дайвингом.

В Вооруженных силах Украины служат более 50 тысяч женщин, из них более 5 тысяч находятся сейчас на передовой. Об этом сказала замминистра обороны Украины Анна Маляр на втором международном саммите первых леди и джентльменов в Киеве.

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По ее словам, более 38 тысяч женщин – военнослужащие, в октябре прошлого года года их было 31 тыс. На украинскую армию работают и гражданские работники, добавила Маляр.

"Чтобы вам была понятна динамика. У нас было два всплеска увеличения количества женщин в ВСУ: первый раз – 2014 год, второй – 2022-й. Такой характер украинской женщины – она сама заходит в Вооруженные силы и занимает там почетное место", – сказала Маляр.

[ + – ] По словам Маляр, на передовой находится более 5 тысяч женщин

"Поэтому в целом у нас более 50 тысяч женщин в ВСУ. На передовой сегодня у нас более 5 тысяч женщин", – подчеркнула замминистра.

В Украине, по ее оценке, сегодня один из самых высоких показателей количества женщин в армии среди стран-членов НАТО. Раньше военное командование вводило ограничения на профессии в ВСУ для женщин.

"Сейчас женщинам разрешили все: они танкисты, артиллеристы, все – даже глубоководный военных дайвинг. У нас уникальная инструкторша в Украине – женщина. Была дискуссия о профессиях, вредных для здоровья напрямую. Наши женщины отстояли право на выбор даже в таких профессиях", – отметила Анна Маляр.

[ + – ] Женщинам некоторых профессий могут запретить выезжать из страны Фото: Facebook

Совершеннолетняя женщина может сама решать, чем ей заниматься, говорит замминистра.

Замминистра обороны заявила о проблеме быта в украинской армии, который не совсем приспособлен для женщин. По ее словам, в Минобороны взяли прямой курс на организацию комфортных условий для женщин.

Напомним, что ранее замминистра отчитывалась о резком притоке женщин в ВСУ, которые хотят помочь Украине в отражении нападения России. После 24 февраля в ВСУ были мобилизованы около тысячи украинок.

Фокус уже писал, что женщинам некоторых профессий могут с 1 октября запретить выезжать из страны. Стоящие на воинском учете, не смогут поехать за границу.

В Минобороны также говорили, что на сегодня в ВСУ нет необходимости в принудительной мобилизации женщин.