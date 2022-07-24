Обігнали країни НАТО: у Міноборони розповіли, скільки жінок служать у ЗСУ (відео)

Військове командування України зняло обмеження для служби жінок — вони можуть бути танкістками, артилеристками та займатися військовим дайвінгом.

У Збройних силах України служать понад 50 тисяч жінок, із них понад 5 тисяч перебувають зараз на передовій. Про це сказала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр на другому міжнародному саміті перших леді та джентльменів у Києві.

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За її словами, понад 38 тисяч жінок — військовослужбовці, у жовтні минулого року їх було 31 тис. На українську армію працюють і цивільні працівники, додала Маляр.

"Щоб вам була зрозуміла динаміка. У нас було два сплески збільшення кількості жінок у ЗСУ: перший раз — 2014 рік, другий — 2022-й. Такий характер української жінки — вона сама заходить у Збройні сили і посідає там почесне місце", — сказала Маляр.

[ + – ] За словами Маляр, на передовій перебуває понад 5 тисяч жінок

"Тому загалом у нас понад 50 тисяч жінок у ЗСУ. На передовий сьогодні у нас понад 5 тисяч жінок", — наголосила заступниця міністра.

В Україні, за її оцінкою, сьогодні є одним із найвищих показників кількості жінок в армії серед країн-членів НАТО. Раніше військове командування вводило обмеження на професії у ЗСУ для жінок.

"Зараз жінкам дозволили все: вони танкісти, артилеристи, всі — навіть глибоководний військовий дайвінг. У нас унікальна інструкторка в Україні — жінка. Була дискусія про професії, шкідливі для здоров'я безпосередньо. Наші жінки відстояли право на вибір навіть у таких професіях", — зауважила Ганна Маляр.

[ + – ] Жінкам деяких професій можуть заборонити виїжджати з країни Фото: Facebook

Повнолітня жінка може сама вирішувати, чим їй займатись, каже заступниця міністра.

Заступниця міністра оборони заявила про проблему побуту в українській армії, яка не зовсім пристосована для жінок. За її словами, у Міноборони взяли прямий курс на організацію комфортних умов для жінок.

Нагадаємо, що раніше заступниця міністра звітувала про різкий приплив жінок до ЗСУ, які хочуть допомогти Україні у відбитті нападу Росії. Після 24 лютого у ЗСУ було мобілізовано близько тисячі українок.

Фокус вже писав, що жінкам деяких професій можуть із 1 жовтня заборонити виїжджати з країни. Ті, хто стоять на військовому обліку, не зможуть поїхати за кордон.

У Міноборони також говорили, що на сьогодні у ЗСУ немає потреби у примусовій мобілізації жінок.