Готовы умереть в тюрьме: российские военные не хотят возвращаться на войну в Украину

По словам отца российского военного, отказавшихся воевать содержат в гаражах и подвалах в Луганской области. При этом у него нет сведений о том, что кто-то из них вернулся на фронт.

Российских военнослужащих, которые отказываются продолжать участие в войне в Украине, содержат в заключении в Брянке Луганской области и силой принуждают вернуться на фронт. Об этом сообщает The Insider.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По словам отца одного из российских военных, изначально им обещали отпуск и возможность не участвовать дальше в войне по прошествии трех месяцев службы. Вместе с тем, после того, как некоторые решили уехать из Украины и написали отказные, их задержали. Теперь они больше месяца находятся под стражей.

"Их развернули со стороны Луганска и повезли туда. Посадили в прокуратуру, где луганские военные занимаются российскими солдатами, которые написали отказ от войны, — рассказал отец россиянина. — Эти люди держат их там за то, что они отказались".

Сообщается, что российских отказников содержат в плохих условиях, к ним также применяют пытки. При этом мужчина отметил, что солдаты не хотят возвращаться на фронт.

Со слов мужчины, его сын подписал контракт с Минобороны РФ еще до начала войны, дальше последовал приказ об отправке контрактных военнослужащих на три месяца на войну в Украину. Вместе с тем, он утверждает, что россияне не хотят возвращаться на фронт даже под риском дальнейшего заключения.

"Да уж лучше душу богу отдать, чем пойти туда обратно, — объяснил отец россиянина, который отказался продолжать участие в войне и до Украины не имел боевого опыта. — Они больше не хотят быть по уши в крови своих друзей и близких офицеров. Пускай русскому солдату будет больно и плохо, но он не пойдет".

По словам мужчины, он не располагает сведениями о том, что кто-то из заключенных вернулся на фронт.

Российское военное руководство, в свою очередь, утверждает, что не причастно к этим задержаниям.

По данным российских медиа, в Луганской области формируют центр для военных, которые отказались воевать в Украине, где содержатся по меньшей мере 234 россиянина, некоторых удерживают в подвалах и гаражах, а функции охранников отводятся сотрудникам ЧВК Вагнера.

Напомним, что из-за недостатка кадров российское командование ВС РФ прибегают к нетрадиционным методам вербовки. Среди прочего, на войну могут привлекать заключенных, приоритет отдается отбывающим сроки за убийства.

Когда ЧВК "Вагнера" отправляет заключенных из Петербурга на Донбасс, рекрутеры им прямо говорят, что почти никто не вернется обратно, а семьям выплатят по 5 млн рублей.