Готові померти у в'язниці: російські військові не хочуть повертатися на війну в Україну

За словами батька російського військового, тих, хто відмовився воювати, утримують у гаражах і підвалах у Луганській області. При цьому він не має відомостей про те, що хтось із них повернувся на фронт.

Російських військовослужбовців, які відмовляються продовжувати участь у війні в Україні, ув'язнюються в Брянці Луганської області і силою змушують повернутися на фронт. Про це повідомляє The Insider.

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За словами батька одного з російських військових, спочатку їм обіцяли відпустку і можливість не брати участь далі у війні після трьох місяців служби. Водночас після того, як деякі вирішили виїхати з України та написали відмовні, їх затримали. Тепер вони понад місяць перебувають під вартою.

"Їх розвернули з боку Луганська та повезли туди. Посадили в прокуратуру, де луганські військові займаються російськими солдатами, які написали відмову від війни, — розповів батько росіянина. — Ці люди тримають їх там за те, що вони відмовилися".

Повідомляється, що російських відмовників утримують у поганих умовах, до них також застосовують тортури. При цьому чоловік зазначив, що солдати не хочуть повертатись на фронт.

За словами чоловіка, його син підписав контракт з Міноборони РФ ще до початку війни, далі був наказ про відправлення контрактних військовослужбовців на три місяці на війну в Україну. Разом з тим він стверджує, що росіяни не хочуть повертатися на фронт навіть під ризиком подальшого ув'язнення.

"Та краще душу богу віддати, ніж піти туди назад, — пояснив батько росіянина, який відмовився продовжувати участь у війні і до України не мав бойового досвіду. — Вони більше не хочуть бути по вуха в крові своїх друзів і близьких офіцерів. Хай російському солдатові буде боляче і погано, але він не піде".

За словами чоловіка, він не має у своєму розпорядженні відомостей про те, що хтось із ув'язнених повернувся на фронт.

Російське військове керівництво, зі свого боку, стверджує, що не причетне до цих затримань.

За даними російських медіа, на Луганщині формують центр для військових, які відмовилися воювати в Україні, де утримуються щонайменше 234 росіянина, деяких утримують у підвалах та гаражах, а функції охоронців відводяться співробітникам ПВК Вагнера.

Нагадаємо, що через нестачу кадрів російське командування ЗС РФ вдаються до нетрадиційних методів вербування. Серед іншого, на війну можуть залучати ув'язнених, пріоритет віддається тим, хто відбуває терміни за вбивства.

Коли ПВК "Вагнера" відправляє ув'язнених з Петербурга на Донбас, рекрутери їм прямо говорять, що майже ніхто не повернеться назад, а сім'ям виплатять по 5 млн рублів.