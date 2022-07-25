Украина обвалит экспорт российского оружия в Африку, — Foreign Policy

По данным Пентагона, западные санкции существенно ограничивают возможности РФ по производству технологического оружия, к тому же они несут серьезные потери на войне.

Крупномасштабные поставки российского оружия в страны Африки пострадают из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину. Об этом сообщает Foreign Policy.

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Как заявили в Пентагоне и разведке США, серьезные потери Россией высокотехнологичной техники в Украине, в том числе сотни танков и вертолетов, сильно замедлят поставки оружия в Африку. В свою очередь это откроет двери в африканские страны Китаю и Штатам.

На РФ приходится до половины всех поставок вооружений в страны Африки. Основными покупателями является Египет, Судан, Алжир и Ангола.

"Мы ожидаем, что у них возникнут реальные проблемы с доставкой оборудования, поскольку они теряют оборудование в Украине", — сказал высокопоставленный представитель американской разведки изданию.

В результате войны российский ВПК переживает потрясение. Санкции Запада подорвали способность Кремля пополнять запасы технологических деталей, например, системы наведения и микрочипы.

Россия зависит от оборонного экспорта, чтобы поддерживать работу производственных линий и поддерживать расходы на исследования и разработки для создания новых систем. При разработке истребителя Су-75 Chekmate Россия искала якорного клиента, такого как Объединенные Арабские Эмираты или Алжир, чтобы снизить затраты, прежде чем начать производство. Экспорт вооружения помогал РФ развивать внутреннюю военную промышленность.

Хотя официальные лица не предоставили конкретных данных о российских продажах, которые могут быть замедлены, заместитель секретаря Пентагона Хикс заявил в мае, что России будет сложно производить современные истребители, военно-морские платформы и космические средства из-за западных экономических санкций и экспортного контроля.

Напомним, после ударов HIMARS по российским складам, в Изюме количество обстрелов сократилось в 10 раз. Также разительно снизились потери ВСУ. Также в сети появилось фото поврежденного "Раптора" после удара по нему "Байрактаром".