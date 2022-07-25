Україна обвалить експорт російської зброї в Африку, — Foreign Policy

За даними Пентагону, західні санкції суттєво обмежують можливості РФ щодо виробництва технологічної зброї, до того ж вони зазнають серйозних втрат на війні.

Великомасштабне постачання російської зброї в країни Африки постраждає через повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Про це повідомляє Foreign Policy.

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Як заявили в Пентагоні та розвідці США, серйозні втрати Росією високотехнологічної техніки в Україні, зокрема сотні танків і гелікоптерів, сильно сповільнять постачання зброї в Африку. Зі свого боку, це відчинить двері до африканських країн Китаю та Штатам.

На РФ припадає до половини всіх постачань озброєнь у країни Африки. Основними покупцями є Єгипет, Судан, Алжир і Ангола.

"Ми очікуємо, що в них виникнуть реальні проблеми з доставкою обладнання, оскільки вони втрачають обладнання в Україні", — сказав представник американської розвідки.

Унаслідок війни російський ВПК переживає потрясіння. Санкції Заходу підірвали здатність Кремля поповнювати запаси технологічних деталей, наприклад, системи наведення та мікрочипи.

Росія залежить від оборонного експорту, щоб підтримувати роботу виробничих ліній і підтримувати витрати на дослідження та розробки для створення нових систем. При розробці винищувача Су-75 Chekmate Росія шукала якірного клієнта, такого як Об'єднані Арабські Емірати або Алжир, щоб знизити витрати, перш ніж розпочати виробництво. Експорт озброєння допомагав РФ розвивати внутрішню військову промисловість.

Хоча офіційні особи не надали конкретних даних про російські продажі, які можуть бути уповільнені, заступником секретаря Пентагону Гікс заявив у травні, що Росії буде складно виробляти сучасні винищувачі, військово-морські платформи та космічні засоби через західні економічні санкції та експортний контроль.

Нагадаємо, після ударів HIMARS по російських складах в Ізюмі кількість обстрілів скоротилася в 10 разів. Також разюче знизилися втрати ЗСУ. Також у мережі з'явилося фото пошкодженого "Раптора" після удару по ньому "Байрактором".