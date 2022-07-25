"Вышло только порваться": волонтер показал уничтожение танков РФ под Изюмом (видео)
Роман Доник опубликовал фотографии и ролик с тем, как отработали артиллеристы "Холодноярской бригады" по вражеской техники.
Волонтер Роман Доник показал на видео уничтожение российских танков под Изюмом украинскими артиллеристами. Ролик он опубликовал на своей странице в Фейсбуке.
Он отмечает, что артиллерия 93 "Холодноярской" бригады Вооруженных сил Украины уничтожила почти десяток танков ВС РФ под Изюмом. По предварительным данным, за ночь и утро 25 июля было уничтожено от 5 до 7 танков противника, который "планировал очередной прорыв". Данные о потерях уточняются.
"Хотели прорваться, а вышло только порваться. Так мы всех их и "учерноземим", — подчеркнул Доник.
Он также добавил, что успешная работая артиллеристов — результат помощи людей, которые жертвуют деньги на армию. Позднее он также опубликовал и фотография уничтоженного танка, у которого оторвало башню.
"Еще одному башню снесло под Изюмом от украинской природы", — иронизирует волонтер.
Напомним, по словам комбата 93-й бригады Богдана Дмитрука, после ударов HIMARS в Изюме, обстрелы со стороны ВС РФ сократились в 10 раз. Также существенно уменьшилось количество убитых и раненых в ВСУ.
СтратКом ВСУ также сообщили, что после удара ВСУ по отелю в Хрустальном было ликвидировано 100 россиян. Там был командный пункт ВС РФ.