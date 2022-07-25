"Вийшло лише порватися": волонтер показав знищення танків РФ під Ізюмом (відео)

Роман Донік опублікував фотографії та ролик із тим, як відпрацювали артилеристи "Холодноярської бригади" з ворожої техніки.

Волонтер Роман Донік показав відео знищення російських танків під Ізюмом українськими артилеристами. Ролик він опублікував на своїй сторінці у "Фейсбуці".

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Він зазначає, що артилерія 93 "Холодноярської" бригади Збройних сил України знищила майже десяток танків ЗС РФ під Ізюмом. За попередніми даними, за ніч і ранок 25 липня було знищено від 5 до 7 танків противника, який "планував черговий прорив". Дані про втрати уточнюються.

"Хотіли прорватися, а вийшло лише порватися. Так ми всіх їх і "учерноземимо", — підкреслив Донік.

Він також додав, що успішна робота артилеристів — результат допомоги людей, які жертвують гроші на армію. Пізніше він також опублікував і фотографію знищеного танка, у якого відірвало вежу.

"Ще одному башту знесло під Ізюмом від української природи", — іронізує волонтер.

Нагадаємо, за словами комбата 93-ої бригади Богдана Дмитрука, після ударів HIMARS в Ізюмі обстріли з боку ЗС РФ скоротилися в 10 разів. Також суттєво зменшилась кількість убитих і поранених у ЗСУ.

"Стратком" ЗСУ також повідомив, що після удару ЗСУ по готелю в Хрустальному було ліквідовано 100 росіян. Там був командний пункт ЗС РФ.