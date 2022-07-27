Крым под угрозой: австралийский экс-офицер о том, что будет после освобождения юга

По мнению Мика Райана, при условии поддержки Запада, эффективном планировании и исполнении, ВСУ смогут освободить южные регионы. Они стратегически важны для обеих сторон.

Австралийский майор в отставке и стратегический аналитик Мик Райан считает, что украинская армия способна вернуть под контроль южные регионы. Об этом он написал в Твиттере.

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Украинские военные разворачивают операции на юге Украины — очень важном источнике ВВП. В регионе расположены крупные электростанции и порты, через которые экспортируются товары. Через них проходит более половины экспортных поступлений Украины.

Именно поэтому российские оккупанты при содействии коллаборантов пытаются аннексировать южные регионы Украины. Все это обуславливает необходимость проведения крупномасштабных военных операций по возвращению оккупированных земель.

Сможет ли Украина освободить юг Украины?

Как пишет экс-военный, наступление намного сложнее, чем оборона. Но ВСУ уже не раз удивляли западных наблюдателей тому, как они быстро адаптируются к тактике боя и новому оружию. Предсказания на войне не благородное дело, но при постоянной поддержке Запада, грамотном планировании, учениях, эффективном исполнении, адаптации и отличном руководстве, ВСУ вполне способны вернуть себе территорию на юге.

Что будет после освобождения юга Украины?

Поражение российских войск на юге Украины станет стратегическим ударом для путинского режима. Это станет импульсом для НАТО и Запада поддерживать Украине. А сама победа на поле боя зарядит энергией тех, кто пока не ведет контрнаступательных действий.

Это еще раз докажет, что Украина обладает как волей, так и способностью победить Россию и отбросить ее как минимум к границам 24 февраля. Доверия Запада к украинцам еще больше усилится.

[ + – ] Освобождение юга обрушит российскую стратегию. Фото: Силы спецопераций ВСУ

Освобождение юга обрушит российскую стратегию. Путин уделял большое внимание захвату юга в первые недели войны. Он надеялся, что обладание югом и его портами позволит России медленно задушить Украину. Без юга эти планы будет невозможно осуществить.

Автор подчеркивает, что ВСУ на протяжении войны показали, что они хотят воевать и готовы это делать столько, сколько потребуется. Однако лучше всего они проявляют себя, когда предпринимают умные, непрямые действия, разрушающие российскую стратегию.

Освобождение юга поставит под угрозу Крым

Мик Райан пишет, что потеря юга войсками РФ заставит делать сложный стратегический выбор. Если российская военно-морская база в Севастополе окажется в зоне досягаемости украинских ударных средств дальнего действия то, стоит ли России удерживать и защищать ее бастион?

[ + – ] РФ нужно будет или уходить с Крыма, или перебрасывать на это направление дополнительные силы

"Если нет, то уход России из Крыма (разумеется, в качестве жеста доброй воли) будет иметь серьезные политические последствия для Путина дома", — пишет аналитик.

Если же РФ решит оставаться в оккупированном Крыму, то ей нужно будет еще больше разбавить свои силы на востоке, чтобы защищать полуостров.

Поход на юг станет решающим

Как для Украины, так и для России юг станет решающим фронтом войны. Успех ВСУ зависит от постоянной и усиливающейся поддержке Запада. Для РФ общий успех в войне по оккупации Украины и уничтожению демократии, вероятно, зависит от контроля юга. Ставки очень высоки, резюмирует Райан.

Напомним, "спикер крымского парламента" Владимир Константинов призвал расширить "спецоперацию" на Одессу и Днепр.

В ночь на 27 июля ВСУ нанесли удары по Антоновскому мосту в Херсоне. ВС РФ используют его для снабжения армии.