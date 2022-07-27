Крим під загрозою: австралійський ексофіцер про те, що буде після звільнення півдня

На думку Міка Раяна, за умови підтримки Заходу, ефективного планування та виконання ЗСУ зможуть звільнити південні регіони. Вони є стратегічно важливими для обох сторін.

Австралійський майор у відставці та стратегічний аналітик Мік Раян вважає, що українська армія здатна повернути під контроль південні регіони. Про це він написав у твітері.

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Українські військові розгортають операції на півдні України — дуже важливе джерело ВВП. У регіоні розташовані великі електростанції та порти, через які експортуються товари. Через них проходить понад половина експортних надходжень України.

Саме тому російські окупанти за сприяння колаборантів намагаються анексувати південні регіони України. Усе це зумовлює необхідність проведення великомасштабних військових операцій із повернення окупованих земель.

Чи зможе Україна звільнити південь України?

Як пише ексвійськовий, наступ набагато складніший, ніж оборона. Але ЗСУ вже не раз дивували західних спостерігачів, як вони швидко адаптуються до тактики бою і нової зброї. Пророцтва на війні не благородна справа, але за постійної підтримки Заходу, грамотного планування, навчань, ефективного виконання, адаптації та відмінного керівництва, ЗСУ цілком здатні повернути собі територію на півдні.

Що буде після визволення півдня України?

Поразка російських військ на півдні України стане стратегічним ударом путінського режиму. Це стане імпульсом для НАТО та Заходу підтримувати Україну. А власне перемога на полі бою зарядить енергією тих, хто поки що не веде контрнаступальних дій.

Це ще раз доведе, що Україна має як волю, так і здатність перемогти Росію та відкинути її як мінімум до кордонів 24 лютого. Довіра Заходу до українців ще більше посилиться.

[ + – ] Визволення півдня обрушить російську стратегію. Фото: Сили спецоперацій ЗСУ

Визволення півдня обрушить російську стратегію. Путін приділяв велику увагу захопленню півдня у перші тижні війни. Він сподівався, що володіння півднем і його портами дозволить Росії повільно задушити Україну. Без півдня ці плани неможливо буде здійснити.

Автор підкреслює, що ЗСУ протягом війни показали, що вони хочуть воювати і готові це робити стільки, скільки потрібно. Однак найкраще вони проявляють себе, коли роблять розумні, непрямі дії, що руйнують російську стратегію.

Звільнення півдня поставить під загрозу Крим

Мік Раян пише, що втрата півдня військами РФ змусить робити складний стратегічний вибір. Якщо російська військово-морська база в Севастополі опиниться в зоні досяжності українських ударних засобів дальньої дії, то чи варто Росії утримувати та захищати її бастіон?

[ + – ] РФ потрібно буде або йти з Криму, або перекидати на цей напрямок додаткові сили

"Якщо ні, то відхід Росії з Криму (зрозуміло, як жест доброї волі) матиме серйозні політичні наслідки для Путіна вдома", — пише аналітик.

Якщо ж РФ вирішить залишатися в окупованому Криму, то їй доведеться ще більше розбавити свої сили на сході, щоб захищати півострів.

Похід на південь стане вирішальним

Як для України, так і для Росії південь стане вирішальним фронтом війни. Успіх ЗСУ залежить від постійної підтримки Заходу, що посилюється. Для РФ загальний успіх у війні щодо окупації України та знищення демократії, ймовірно, залежить від контролю півдня. Ставки дуже високі, резюмує Раян.

Нагадаємо, "спікер кримського парламенту" Володимир Константинов закликав розширити "спецоперацію" на Одесу та Дніпро.

У ніч на 27 липня ЗСУ завдали ударів по Антонівському мосту в Херсоні. ЗС РФ використовують його для постачання армії.