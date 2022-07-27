ВС РФ в ходе вторжения пользовались картой Украины 80-х годов, — Данилов (фото)

Российские военные, по словам секретаря СНБО, отдали предпочтение устаревшим данным вместо смартфонов и сервиса Google Maps.

Военнослужащие ВС РФ в ходе полномасштабного вторжения пользовались картой Украины, которая была выпущена в 80-х годах прошлого века. Об этом в своем микроблоге Twitter сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

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В частности, топ-чиновник решил развеять миф о российских "технологиях" и показал, с помощью каких вспомогательных средств подразделения ВС РФ воюют на территории Украины.

Представителям СМИ Алексей Данилов продемонстрировал один из военных трофеев — карту, выпущенную в 80-х годах прошлого века, с помощью которой россияне пытались ориентироваться на территории нашей страны.

"Планшеты, смартфоны, Google Maps? Нет, не слышали. Трофейная военная карта р*шистов 80-х годов. Р*шистские "технологии" впечатляют", — говорится в публикации секретаря СНБО с презентацией захваченной карты ВС РФ.

[ + – ] Алексей Данилов показал трофейную карту ВС РФ

Напомним, после деоккупации Змеиного контрразведка Украины провела спецоперацию по разминированию острова, на территории которого военнослужащие обнаружили несколько военных трофеев. Во время бегства, по данным ГУР Минобороны, россияне оставили ПЗРК, гранатометы, системы наведения и управления, огнеметы и личные документы кадровых офицеров.

Также сообщалось, что украинским военнослужащим в Харьковской области удалось захватить трофей в виде российского БМП-3. Подразделения ВСУ смогут взять на вооружение вражескую технику после того, как она пройдет небольшой ремонт.