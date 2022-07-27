ЗС РФ під час вторгнення користувалися картою України 80-х років, — Данілов (фото)

Російські військові, за словами секретаря РНБО, віддали перевагу застарілим даним замість смартфонів та сервісу Google Maps.

Військовослужбовці ЗС РФ під час повномасштабного вторгнення користувалися картою України, випущеною у 80-х роках минулого століття. Про це у своєму мікроблозі Twitter повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

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Зокрема, топчиновник вирішив розвіяти міф про російські "технології" і показав, за допомогою яких допоміжних засобів підрозділи ЗС РФ воюють на території України.

Представникам ЗМІ Олексій Данілов продемонстрував один із військових трофеїв — карту, випущену у 80-х роках минулого століття, за допомогою якої росіяни намагалися орієнтуватися на території нашої країни.

"Планшети, смартфони, Google Maps? Ні, не чули. Трофейна військова карта р*шистів 80-х років. Р*шиські "технології" вражають", — йдеться в публікації секретаря РНБО з презентацією захопленої карти ЗС РФ.

[ + – ] Олексій Данілов показав трофейну карту ЗС РФ

Нагадаємо, після деокупації Зміїного контррозвідка України провела спецоперацію з розмінування острова, на території якого військовослужбовці виявили кілька військових трофеїв. Під час втечі, за даними ГУР Міноборони, росіяни залишили ПЗРК, гранатомети, системи наведення та управління, вогнемети та особисті документи кадрових офіцерів.

Також повідомляли, що українським військовослужбовцям на Харківщині вдалося захопити трофей у вигляді російського БМП-3. Підрозділи ЗСУ зможуть взяти на озброєння ворожу техніку після того, як пройде невеликий ремонт.