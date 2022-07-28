Украинские военные используют в боях против РФ гаубицы хрущевских времен (фото)

В СССР за все время производства было изготовлено менее 1000 гаубиц Д-48. Они годятся для уничтожения вражеских БМП или БТР.

Украинские военные применяют гаубицы Д-48 в боях против российских оккупантов, которые изготавливались с 1955 по 1957 годы. Об этом сообщает польский портал Defence24.

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В сети опубликовали видео о том, как бойцы ВСУ вели огонь по врагу из раритетной гаубицы. Под видео указывалось, что это МТ-12 "Рапира", однако авторы сайта считают, что на видео противотанковая 85-мм гаубица Д-48. Ее производили с 1955 по 1957 годы.

[ + – ] Востановленные Д-48 в ВСУ. 2015 год

Д-48 — это довольно редкий образец советского вооружения. Гаубица является предшественницей "Рапиры". За все время было изготовлено менее тысячи орудий. Большая часть из них поставлялись в третьи страны, поэтому увидеть подобное оружие в ВСУ весьма неожиданно. При этом в 2015 году сообщалось, что Д-48 сняли с хранения и вернули в строй в ВСУ.

Применение Д-48 может быть в двух нишах — стрелять по легкобронированной бронетехнике ВС РФ или же в качестве легкой полевой пушки для стрельбы из закрытых позиций. Технические характеристики позволяют поражать бронированные цели на дистанции до километра, а фугасные снаряды должны лететь на 19 км.

При этом Д-48 пробивает всего 185 мм брони на дистанции до 1000 метров снарядом Р-372, а снаряд ЗБК-7 уже 192 мм брони. Этого достаточно, чтобы пробить БМП или БТР.

Напомним, ВСУ эффективно применяют французские САУ "Цезарь", которых в армии 18 единиц.

Ранее сообщалось, что РФ снимает с хранения в Омске десятки 203-мм САУ "Пион". За два месяца со складов забрали 60 единиц.