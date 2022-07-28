Українські військові використовують у боях проти РФ гаубиці хрущовських часів (фото)

У СРСР за весь час виробництва було виготовлено менше 1 000 гаубиць Д-48. Вони підходять для знищення ворожих БМП чи БТР.

Українські військові застосовують гаубиці Д-48 у боях проти російських окупантів, які виготовлялися з 1955 до 1957 року. Про це повідомляє польський портал Defence24.

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У мережі опублікували відео про те, як бійці ЗСУ вели вогонь по ворогу з раритетної гаубиці. Під відео вказувалося, що це МТ-12 "Рапіра", проте автори сайту вважають, що на відео протитанкова 85-мм гаубиця Д-48. Її виготовляли з 1955 по 1957 роки.

[ + – ] Відновлені Д-48 у ЗСУ. 2015 рік

Д-48 це досить рідкісний зразок радянського озброєння. Гаубиця є попередницею "Рапіри". За весь час було виготовлено менше тисячі знарядь. Більшість із них постачалися до третіх країн, тому побачити подібну зброю у ЗСУ вельми несподівано. При цьому в 2015 році повідомлялося, що Д-48 зняли зі зберігання і повернули в стрій у ЗСУ.

Застосування Д-48 може бути в двох нішах — стріляти по легкоброньованій бронетехніці ЗС РФ або як легка польова гармата для стрільби із закритих позицій. Технічні характеристики дозволяють вражати броньовану ціль на дистанції до кілометра, а фугасні снаряди повинні летіти на 19 км.

При цьому Д-48 пробиває лише 185 мм броні на дистанції до 1 000 метрів снарядом Р-372, а снаряд ЗБК-7 вже 192 мм броні. Цього достатньо, щоб пробити БМП чи БТР.

Нагадаємо, ЗСУ ефективно застосовують французькі САУ "Цезар", яких в армії 18 одиниць.

Раніше повідомлялося, що РФ знімає зі зберігання в Омську десятки 203-мм САУ "Піон". За два місяці зі складів забрали 60 одиниць.