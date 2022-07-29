ВС РФ завышают количество жителей Мариуполя ради "продуктовой помощи", — горсовет

Оккупационная администрация получает "продуктовую помощь" на более чем 200 тысяч мариупольцев, когда по факту в городе осталось не более 120 тысяч людей. "Лишние" продукты оккупанты продают втридорога в подконтрольных магазинах.

Оккупанты завышают количество населения Мариуполя, чтобы воровать на гуманитарной помощи. Об этом сообщили представители Мариупольского городского совета в официальном канале в Телеграме.

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По информации горсовета, оккупационные власти получают почти 2,4 тысячи гуманитарной помощи, но в гуманитарном пункте выдают не более 2000.

"Так называемая "власть" Мариуполя стала заявлять, что в городе живет более 200 тысяч жителей. Хотя реальное количество оставшихся в городе мариупольцев не превышает 120 тысяч. Это делается с единственной целью – воровать и зарабатывать за счет мирных жителей", — сказано в сообщении горсовета.

В Мариупольском горсовете добавили: им из собственных источников известно, что оставленные пакеты оккупационные власти продают с наценкой в 200-300% в своих же продуктовых магазинах.

К слову, несколько ранее оккупанты уже пытались манипулировать едой. Российским военным нужна была пропагандистская картинка о праздновании Дня металлурга в практически уничтоженном Мариуполе. Для создания массовки они начали бесплатно раздавать сдобу и мороженное. За продуктами сразу же выстроились очереди.

Напомним, что на одном из кладбищ в Мариуполе появилось 1400 новых могил за полтора месяца. Исследователи подсчитали, что каждый месяц выкапывается в пять раз больше новых могил, чем до российского вторжения.

А 10 июля советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что российские оккупанты возобновили эксгумацию тел во дворах жилых домов. По его словам, Тела погибших мирных жителей вывозят в поселок Старый Крым.

Кроме того, в оккупированном городе обнаружили новую братскую могилу. По словам советника городского главы, в микрорайоне Восточный захоронены свыше 100 человек.