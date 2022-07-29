ЗС РФ завищує кількість жителів Маріуполя заради "продуктової допомоги", — міськрада

Окупаційна адміністрація отримує "продуктову допомогу" більш ніж на 200 тисяч маріупольців, коли за фактом у місті залишилося не більше 120 тисяч людей. "Зайві" продукти окупанти продають утридорога в підконтрольних магазинах.

Окупанти завищують кількість населення Маріуполя, щоб красти гуманітарну допомогу. Про це повідомили представники Маріупольської міської ради в офіційному каналі у Телеграмі.

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За інформацією міськради, окупаційна влада отримує майже 2,4 тисячі гуманітарної допомоги, але в гуманітарному пункті видають не більше 2000.

"Так звана "влада" Маріуполя стала заявляти, що в місті живе понад 200 тисяч жителів. Хоча реальна кількість маріупольців, що залишилися в місті, не перевищує 120 тисяч. Це робиться з єдиною метою — красти і заробляти за рахунок мирних жителів", — сказано в повідомленні міськради.

У Маріупольській міськраді додали: їм із власних джерел відомо, що залишені пакети окупаційна влада продає з націнкою 200-300% у своїх же продуктових магазинах.

До речі, раніше окупанти вже намагалися маніпулювати їжею. Російським військовим потрібна була пропагандистська картинка про відзначення Дня металурга у практично знищеному Маріуполі. Для створення масовки вони почали безкоштовно роздавати здобу та морозиво. За продуктами одразу ж вишикувалися черги.

Нагадаємо, що на одному з цвинтарів у Маріуполі з'явилося 1400 нових могил за півтора місяці. Дослідники підрахували, що щомісяця викопується вп'ятеро більше нових могил, ніж до російського вторгнення.

А 10 липня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що російські окупанти відновили ексгумацію тіл у дворах житлових будинків. За його словами, тіла загиблих мирних жителів вивозять до селища Старий Крим.

Крім того, в окупованому місті виявили нову братську могилу. За словами радника міського голови, у мікрорайоні Східний поховано понад 100 осіб.