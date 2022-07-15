На одному з цвинтарів у Маріуполі з'явилося 1400 нових могил за півтора місяця (фото)

Дослідники підрахували, що щомісяця викопується вп'ятеро більше нових могил, ніж до російського вторгнення.

В окупованому Росією Маріуполі збільшується площа поховань на місцевому Старокримському цвинтарі. У період із 12 травня до 29 червня кількість могил збільшилася на 1400. Про це свідчить дослідження британського Центру інформаційної стійкості (CIR) з посиланням на супутникові знімки.

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Дослідники CIR підрахували, що щомісяця викопується вп'ятеро більше нових могил, ніж до російського вторгнення.

"Наш звіт ілюструє продовження крайнього тиску на громадянське життя в Україні, особливо на окупованих територіях. Імпровізовані поховання та зростання кількості могил по всій Україні, особливо на окупованих територіях і навколо них, є яскравою ілюстрацією числа загиблих серед цивільного населення після російського вторгнення", — сказав директор із розслідувань CIR Бенджамін Стрик.

Компанія використовувала супутникові кадри Planet Labs PBC і підрахувала, що до 12 травня кількість могил на маріупольському Старокримському цвинтарі збільшилася на 1700 з початку повномасштабної війни, а до 29 червня було викопано ще 1400 могил. Загальна кількість поховань із моменту вторгнення становить до 3100 осіб.

Зображення показують, що у довоєнний період із 21 жовтня до 28 березня було викопано близько 1000 могил.

У CIR пояснили збільшення могил у Маріуполі, коли там уже кілька місяців не точаться бойові дії, тим, що сотні тіл були виявлені під зруйнованими будинками.

У звіті відомства також сказано, що на цвинтарі в селищі Піонерське, що недалеко від Маріуполя, помітили появу траншів.

"Поява безлічі масових поховань поблизу таких, як Піонерське, вказує на високий рівень смертності, який корелює з російськими пересуваннями та безперервними обстрілами в межах розумної близькості", — заявили в CIR.

Нагадаємо, 10 липня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що російські окупанти відновили ексгумацію тіл у дворах житлових будинків. За його словами, тіла загиблих мирних жителів вивозять до селища Старий Крим.

Андрющенко також повідомив, що в Маріуполі почали розбирати завали зруйновані будинки та знаходити під завалами сотні людських трупів, і заявив, що "там що не будинок — це могильник".

1 липня чиновник сказав, що в окупованому місті виявили нову братську могилу. За його словами, у мікрорайоні Східний поховано понад 100 людей.