На одном из кладбищ в Мариуполе появилось 1400 новых могил за полтора месяца (фото)

Исследователи подсчитали, что каждый месяц выкапывается в пять раз больше новых могил, чем до российского вторжения.

В оккупированном Россией Мариуполе увеличивается площадь захоронений на местном Старокрымском кладбище. В период с 12 мая по 29 июня количество могил увеличилось на 1400. Об этом свидетельствует исследование британского Центра информационной устойчивости (CIR) со ссылкой на спутниковые снимки.

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Исследователи CIR подсчитали, что каждый месяц выкапывается в пять раз больше новых могил, чем до российского вторжения.

"Наш отчет иллюстрирует продолжающееся крайнее давление на гражданскую жизнь в Украине, особенно на оккупированных территориях. Импровизированные захоронения и растущее число могил по всей Украине, особенно на оккупированных территориях и вокруг них, являются яркой иллюстрацией числа погибших среди гражданского населения после российского вторжения", — сказал директор по расследованиям CIR Бенджамин Стрик.

Компания использовала спутниковые кадры Planet Labs PBC и подсчитала что к 12 мая количество могил на мариупольском Старокрымском кладбище увеличилось на 1700 с начала полномасштабной войны, а к 29 июня было выкопано еще 1400 могил. Общее количество захоронений с момента вторжения составляет до 3100 человек.

Изображения показывают, что в довоенный период с 21 октября по 28 марта было выкопано около 1000 могил.

В CIR объяснили увеличение могил в Мариуполе, когда там уже несколько месяцев не идут боевые действия, тем, что сотни тел были обнаружены под разрушенными зданиями.

В отчете ведомства также сказано, что на кладбище в поселке Пионерское, которое находится недалеко от Мариуполя, заметили появление траншей.

"Появление множества массовых захоронений поблизости, таких, как Пионерское, указывает на высокий уровень смертности, который коррелирует с российскими передвижениями и непрекращающимися обстрелами в пределах разумной близости", — заявили в CIR.

Напомним, 10 июля советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что российские оккупанты возобновили эксгумацию тел во дворах жилых домов. По его словам, Тела погибших мирных жителей вывозят в поселок Старый Крым.

Андрющенко также сообщил, что в Мариуполе начали разбирать завалы разрушенные дома и находить под завалами сотни человеческих трупов и заявил, что "там что не дом — это могильник".

1 июля чиновник сказал, что в оккупированном городе обнаружили новую братскую могилу. По его словам, в микрорайоне Восточный захоронены свыше 100 человек.