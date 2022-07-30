Ударили по жилым домам и убили человека: российские военные ночью обстреляли Николаев

Погибшая и раненые жили в одном доме, куда попала вражеская ракета.

Один человек погиб, еще шестеро получили ранения в результате очередного обстрела одного из спальных районов Николаева российскими военными. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Ракетный обстрел был произведен около часа ночи

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По информации телеграмм-канала "Типичный Николаев", одна из ракет пробила крышу четырехэтажного дома и остановилась на втором этаже, где и убила женщину. Также еще два человека получили ранения. Все они были соседями.

Существенно повреждены и другие жилые многоэтажки: во многих квартирах выбиты окна, а в некоторых даже повылетали ракетные рамы.. Одна из ракет попала в дерево, сдетонировала и взорвалась в воздухе. Кроме этого, пострадало учебное заведение, расположенное поблизости.

Очевидцы публикуют фото снаряда, который упал на детскую площадку, но не разорвался.

Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской общины. Утром произошли обстрелы территорий вблизи сел Лепетиха и Кавказ.

В целом же прошедшие сутки выдались для Николаева и области тяжелыми. Около 10 часов утра 29 июля оккупанты ударили по городу кассетными снарядами, которые, в том числе, попали и рядом с остановкой общественного транспорта, где в этот момент находились люди. Пять человек погибли, 14 получили ранения разной степени тяжести.

Вечером того же дня атаке подвергся Баштанский район. Россияне обстреляли село Широкое, спровоцировав пожары на полях с пшеницей.

Уже ночью около 1:20 в Баштанской общине было несколько взрывов за городом. Предварительно известно, что сработала ПВО.

Ранее мы писали, что оккупанты обстреляли Харьков, уничтожив училище.