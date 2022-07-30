Вдарили по житлових будинках і вбили людину: російські військові вночі обстріляли Миколаїв

Загибла та поранені жили в одному будинку, куди поцілила ворожа ракета.

Одна людина загинула, ще шестеро отримали поранення внаслідок чергового обстрілу одного зі спальних районів Миколаєва російськими військовими. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Ракетний обстріл було здійснено близько першої години ночі.

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За інформацією "Телеграм"-каналу "Типовий Миколаїв", одна з ракет пробила дах чотириповерхового будинку та зупинилася на другому поверсі, де й убила жінку. Також ще двоє людей отримали поранення. Усі вони були сусідами.

Суттєво пошкоджені й інші житлові багатоповерхівки: у багатьох квартирах вибиті вікна, а в деяких навіть повилітали ракетні рами. Одна з ракет потрапила в дерево, здетонувала та вибухнула у повітрі. Крім того, постраждав навчальний заклад, розташований поблизу.

Очевидці публікують фото снаряда, що впав на дитячий майданчик, але не розірвався.

Триває обстріл території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Вранці сталися обстріли територій поблизу сіл Лепетиха та Кавказ.

У цілому ж минула доба видалася для Миколаєва й області важкою. Близько 10 години ранку 29 липня окупанти вдарили по місту касетними снарядами, які, в тому числі, поцілили поряд із зупинкою громадського транспорту, де в цей момент перебували люди. П'ятеро людей загинули, 14 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Увечері того ж дня атаку зазнав Баштанський район. Росіяни обстріляли село Широке, спровокувавши пожежі на полях зі пшеницею.

Уже вночі близько 1:20 у Баштанській громаді було кілька вибухів за містом. Попередньо відомо, що спрацювала ППО.

Раніше ми писали, що окупанти обстріляли Харків, знищивши училище.