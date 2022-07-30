Украинские десантники сбили Су-25 россиян на Донбассе

Уходящая неделя выдалась очень урожайной для бойцов бригады.

Очередной бронированный штурмовик Су-25 ВС РФ был сбит с помощью ПЗРК "Игла" воинами 25 отдельной воздушно-десантной Сечеславской бригады, о чем бойцы сообщили на своей странице в Facebook.

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[ + – ] Су-25 ВС РФ уничтожен с помощью ПЗРК "Игла" Фото: 25 отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада/Facebook

Возле какого именно населенного пункта это произошло, не уточняется, однако военный журналист Андрей Цаплиенко уже поделился кадрами, которые подтверждают "приземление" вражеского самолета.

Уходящая неделя выдалась очень урожайной для уже упомянутой бригады. Менее чем за семь дней им удалось сбить три самолета Су-25 и один разведывательно-ударный вертолет К-52 "Аллигатор".

Ранее сообщалось, что служащие 93-й Отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины "Холодний Яр" сбили российский разведывательный дрон "Орлан" в Изюмском районе Харьковской области. Они сделали это с помощью переносного комплекса "Стингер" с расстояния в три километра.

Также Силами воздушного командования "Юг" был сбит российский дрон-камикадзе "Ланцет".

Напомним, 19-летний срочник Национальной гвардии Украины з на Запорожском направлении из ПЗРК "Игла" смог сбить шесть российских самолетов и крылатую ракету. Его уже прозвали "Запорожским мстителем".