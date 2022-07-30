Українські десантники збили Су-25 росіян на Донбасі

Тиждень, що минає, видався дуже врожайним для бійців бригади.

Черговий броньований штурмовик Су-25 ЗС РФ був збитий за допомогою ПЗРК "Голка" воїнами 25-ої окремої повітряно-десантної Січеславської бригади, про що бійці повідомили на своїй сторінці у Facebook.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

[ + – ] Су-25 ЗС РФ знищено за допомогою ПЗРК "Голка" Фото: 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада/Facebook

Біля якого саме населеного пункту це сталося, не уточнюється, проте військовий журналіст Андрій Цаплієнко вже поділився кадрами, які підтверджують приземлення ворожого літака.

Тиждень, що минає, видався дуже врожайним для вже згаданої бригади. Менш ніж за сім днів їм вдалося збити три літаки Су-25 і один розвідувально-ударний вертоліт К-52 "Алігатор".

Раніше повідомлялося, що службовці 93-ої Окремої механізованої бригади Збройних сил України "Холодний Яр" збили російський розвідувальний дрон "Орлан" в Ізюмському районі Харківської області. Вони зробили це за допомогою переносного комплексу "Стінгер" із відстані три кілометри.

Також Силами повітряного командування "Південь" був збитий російський дрон-камікадзе "Ланцет".

Нагадаємо, 19-річний строковик Національної гвардії України на Запорізькому напрямку з ПЗРК "Голка" зміг збити шість російських літаків і крилату ракету. Його вже прозвали "Запорізьким месником".