ВСУ освободили 46 населенных пунктов в Херсонской области, — ОВА (видео)

Большинство деоккупированных территорий находятся на севере региона — на границе с Днепропетровской областью. Также есть успехи на границе с Николаевской областью.

Украинским военным удалось освободить 46 населенных пунктов Херсонской области, которые находились под оккупацией российской армии. Об этом рассказал исполняющий обязанности главы Херсонской областной военной администрации Дмитрий Бутрий.

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По его словам, большинство из освобожденных территорий находятся на севере региона — на границе с Днепропетровской области, также часть населенных пунктов расположена на границе с Николаевской областью.

"На Херсонщине на сегодняшний день уже деоккупировано 46 населенных пунктов, большинство — на севере области, граничащей с Днепропетровской областью, и немного на юге, на границе с Николаевской областью" — отметил глава ОВА.

Бутрий призвал жителей Херсонской области эвакуироваться до полного освобождения региона украинскими военными. Он рассказал, что на деоккупированной части области есть села, которые разрушены на 90%. Населенные пункты и сейчас подвергаются обстрелам со стороны российской армии, практически все люди оттуда выехали.

"Чтобы себя обезопасить, я рекомендую эвакуироваться на более безопасные территории до освобождения области", — сказал Дмитрий Бутрий.

Напомним, 1 августа в Командовании морской пехоты рассказали, что украинские морпехи взяли в плен российского офицера во время успешного контрнаступления в Херсонской области. Всего в плен попали 11 российских военных, а также ликвидированы или ранены около 20 человек из личного состава ВС РФ.

Как рассказал Фокусу херсонский политолог Владимир Молчанов, после повреждений ВСУ всех мостов в Херсон через Днепр российские военные начали использовать катера. С их помощью россияне могут перевозить продовольствие, боеприпасы, топливо и людей.

Эксперт Крис Догерти считает, что Украина может освободить Херсон до конца сентября. По его словам, ВСУ уничтожают российские склады с боеприпасами и командные пункты. Поэтому противник выдыхается и больше не останется командиров, чтобы отдавать приказы.