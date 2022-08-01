ВСУ освободили 46 населенных пунктов в Херсонской области, — ОВА (видео)
Большинство деоккупированных территорий находятся на севере региона — на границе с Днепропетровской областью. Также есть успехи на границе с Николаевской областью.
Украинским военным удалось освободить 46 населенных пунктов Херсонской области, которые находились под оккупацией российской армии. Об этом рассказал исполняющий обязанности главы Херсонской областной военной администрации Дмитрий Бутрий.
По его словам, большинство из освобожденных территорий находятся на севере региона — на границе с Днепропетровской области, также часть населенных пунктов расположена на границе с Николаевской областью.
"На Херсонщине на сегодняшний день уже деоккупировано 46 населенных пунктов, большинство — на севере области, граничащей с Днепропетровской областью, и немного на юге, на границе с Николаевской областью" — отметил глава ОВА.
Бутрий призвал жителей Херсонской области эвакуироваться до полного освобождения региона украинскими военными. Он рассказал, что на деоккупированной части области есть села, которые разрушены на 90%. Населенные пункты и сейчас подвергаются обстрелам со стороны российской армии, практически все люди оттуда выехали.
"Чтобы себя обезопасить, я рекомендую эвакуироваться на более безопасные территории до освобождения области", — сказал Дмитрий Бутрий.
Напомним, 1 августа в Командовании морской пехоты рассказали, что украинские морпехи взяли в плен российского офицера во время успешного контрнаступления в Херсонской области. Всего в плен попали 11 российских военных, а также ликвидированы или ранены около 20 человек из личного состава ВС РФ.
Как рассказал Фокусу херсонский политолог Владимир Молчанов, после повреждений ВСУ всех мостов в Херсон через Днепр российские военные начали использовать катера. С их помощью россияне могут перевозить продовольствие, боеприпасы, топливо и людей.
Эксперт Крис Догерти считает, что Украина может освободить Херсон до конца сентября. По его словам, ВСУ уничтожают российские склады с боеприпасами и командные пункты. Поэтому противник выдыхается и больше не останется командиров, чтобы отдавать приказы.