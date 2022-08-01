ЗСУ звільнили 46 населених пунктів у Херсонській області, — ОВА (відео)

Більшість деокупованих територій знаходяться на півночі регіону — на кордоні з Дніпропетровською областю. Також є успіхи на кордоні з Миколаївською областю.

Українським військовим удалося звільнити 46 населених пунктів Херсонської області, які перебували під окупацією російської армії. Про це розповів виконувач обов'язків голови Херсонської обласної військової адміністрації Дмитро Бутрій.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

За його словами, більшість зі звільнених територій перебувають на півночі регіону — на кордоні з Дніпропетровською області, також частина населених пунктів розташована на кордоні з Миколаївською областю.

"На Херсонщині на сьогодні вже деокуповано 46 населених пунктів, більшість — на півночі області, що межує з Дніпропетровською областю, і трохи на півдні, на кордоні з Миколаївською областю", — зазначив голова ОВА.

Бутрій закликав жителів Херсонської області евакуюватись до повного звільнення регіону українськими військовими. Він розповів, що на деокупованій частині області є села, які були зруйновані на 90%. Населені пункти і зараз зазнають обстрілів із боку російської армії, практично всі люди звідти виїхали.

"Щоб себе убезпечити, я рекомендую евакуюватися на безпечніші території до звільнення області", — сказав Дмитро Бутрій.

Нагадаємо, 1 серпня у Командуванні морської піхоти розповіли, що українські морпіхи взяли в полон російського офіцера під час успішного контрнаступу в Херсонській області. Загалом у полон потрапили 11 російських військових, а також ліквідовано або поранено майже 20 осіб з особового складу ЗС РФ.

Як розповів Фокусу херсонський політолог Володимир Молчанов, після пошкоджень ЗСУ всіх мостів у Херсон через Дніпро російські військові почали використовувати катери. З їхньою допомогою росіяни можуть перевозити продовольство, боєприпаси, паливо та людей.

Експерт Кріс Догерті вважає, що Україна може звільнити Херсон до кінця вересня. За його словами, ЗСУ знищують російські склади з боєприпасами та командні пункти. Тому противник видихається і більше не залишиться командирів, щоб віддавати накази.