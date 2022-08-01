ЗСУ звільнили 46 населених пунктів у Херсонській області, — ОВА (відео)
Більшість деокупованих територій знаходяться на півночі регіону — на кордоні з Дніпропетровською областю. Також є успіхи на кордоні з Миколаївською областю.
Українським військовим удалося звільнити 46 населених пунктів Херсонської області, які перебували під окупацією російської армії. Про це розповів виконувач обов'язків голови Херсонської обласної військової адміністрації Дмитро Бутрій.
За його словами, більшість зі звільнених територій перебувають на півночі регіону — на кордоні з Дніпропетровською області, також частина населених пунктів розташована на кордоні з Миколаївською областю.
"На Херсонщині на сьогодні вже деокуповано 46 населених пунктів, більшість — на півночі області, що межує з Дніпропетровською областю, і трохи на півдні, на кордоні з Миколаївською областю", — зазначив голова ОВА.
Бутрій закликав жителів Херсонської області евакуюватись до повного звільнення регіону українськими військовими. Він розповів, що на деокупованій частині області є села, які були зруйновані на 90%. Населені пункти і зараз зазнають обстрілів із боку російської армії, практично всі люди звідти виїхали.
"Щоб себе убезпечити, я рекомендую евакуюватися на безпечніші території до звільнення області", — сказав Дмитро Бутрій.
Нагадаємо, 1 серпня у Командуванні морської піхоти розповіли, що українські морпіхи взяли в полон російського офіцера під час успішного контрнаступу в Херсонській області. Загалом у полон потрапили 11 російських військових, а також ліквідовано або поранено майже 20 осіб з особового складу ЗС РФ.
Як розповів Фокусу херсонський політолог Володимир Молчанов, після пошкоджень ЗСУ всіх мостів у Херсон через Дніпро російські військові почали використовувати катери. З їхньою допомогою росіяни можуть перевозити продовольство, боєприпаси, паливо та людей.
Експерт Кріс Догерті вважає, що Україна може звільнити Херсон до кінця вересня. За його словами, ЗСУ знищують російські склади з боєприпасами та командні пункти. Тому противник видихається і більше не залишиться командирів, щоб віддавати накази.