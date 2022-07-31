Після пошкодження мостів у Херсоні росіяни використовують катери на Дніпрі, — політолог

Російські окупанти можуть перевозити за допомогою катерів харчі, боєприпаси, паливо та людей, розповів Фокусу херсонський експерт Володимир Молчанов.

З лівого на правий берег у Херсоні росіяни можуть перевозити харчі, боєкомплект й паливо, а також людей, катерами. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів херсонський політолог Володимир Молчанов.

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"По-перше, у Голій Пристані є причал "НІБУЛОН" з кранами, поряд – старий державний ще Укррічфлоту, – пояснює експерт. – При цьому не відомо, чи захопили росіяни якийсь плавкран, бо серед портового майна такі були. Якщо так, то його можуть використовувати в Голій Пристані, бо глибини дозволяють ходити баржами звідти в Херсон. Також кран був у Таврійську, але його знищено 8 липня разом з усім річковим портом. Але крім стаціонарних чи плавучих кранів, можна знайти інші засоби для перевантаження, наприклад крани на автомобільному ходу з причалу. Вручну возити, звісно, можна, але не все – більш значні ракети, наприклад, до "Ураганів" або двигуни для танків треба вантажити за допомогою кранів".

Також росіянам, ймовірно, вдалося захопити два танкери – нафтосховище на баржі. Вони раніше розвозили різні види нафтопродуктів по річковим нафтобазам вздовж водосховища і Дніпра.

"Тепер росіяни зможуть переправляти дизпаливо для своїх танків. Українській армії треба шукати місця перевантаження", – додає політолог.

Тож експерт говорить: після зруйнування мостів, ЗСУ треба взяти під нагляд і вогневий контроль причали, передусім, у Голій Пристані та Олешках.

Нагадаємо, 27 липня окупаційна влада Херсона закрила Антонівський міст для руху, а 30 липня і залізничний у Херсоні.

Окрім того, у Нацполіціїї говорять: ЗС РФ вкрали цивільний теплохід, щоб переправлятися через Дніпро у Херсоні.

Повний текст інтерв'ю Фокусу з херсонським політологом Володимиром Молчановим читайте на нашому сайті.