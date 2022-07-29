ЗС РФ вкрали цивільний теплохід, щоб переправлятися через Дніпро у Херсоні, — Нацполіція

Судно було пришвартоване на Карантинному острові і зараз росіяни використовують його через пошкодження українською армією Антонівського мосту у місті.

Російські військові вкрали цивільний теплохід і за його допомогою переправляються через Дніпро у Херсоні у районі пошкодженого Антонівського мосту. Про це розповіли у Національній поліції України.

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За інформацією правоохоронців, судно було пришвартоване на Карантинному острові і зараз росіяни використовують його через удари ЗСУ по Антонівському мосту в місті.

"У Херсоні військові Росії заволоділи пасажирським теплоходом, який був пришвартований на Карантинному острові. Наразі відомо, що окупаційні війська використовують теплохід для переправлення через річку Дніпро у районі пошкодженого Антонівського мосту", — розповіли в Нацполіції.

У відомстві зазначили, що минулої доби правоохоронці відкрили 17 кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів російських військових проти мирного населення Херсонської області.

Нагадаємо, 27 липня українські військові вдарили по Антонівському мосту. Внаслідок чого рух по ньому закритий. В окупаційній адміністрації стверджують, що міст не зруйнований, але в "ньому додалися дірки".

Крім того, ЗСУ завдали удару по залізничному мосту в Херсоні, який знаходиться недалеко від Антонівського. Експерт Павло Лакійчук розповів Фокусу, що всі мости на Херсонщині перебувають під вогневим контролем армії України.

Тим часом у розвідці Британії повідомили, що Херсон фактично відрізаний від решти територій Херсонської області. На західному березі області знаходиться 49-а армія Росії і вона зараз дуже вразлива.

28 липня в Одеській ОВА розповіли, що з міста виїхали представники партії "Єдина Росія". Окупанти ж повідомили, що так звану гуманітарну місію призупинено, оскільки доставка по місту неможлива.