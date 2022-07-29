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Воєнний фокус Російсько-українська війна Ситуація в Херсоні та області Удар ЗСУ по Антонівському мосту

ЗС РФ вкрали цивільний теплохід, щоб переправлятися через Дніпро у Херсоні, — Нацполіція

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ЗС РФ, Херсон
Фото: Мiноборони РФ | Російський військовий

Судно було пришвартоване на Карантинному острові і зараз росіяни використовують його через пошкодження українською армією Антонівського мосту у місті.

Російські військові вкрали цивільний теплохід і за його допомогою переправляються через Дніпро у Херсоні у районі пошкодженого Антонівського мосту. Про це розповіли у Національній поліції України.

За інформацією правоохоронців, судно було пришвартоване на Карантинному острові і зараз росіяни використовують його через удари ЗСУ по Антонівському мосту в місті.

"У Херсоні військові Росії заволоділи пасажирським теплоходом, який був пришвартований на Карантинному острові. Наразі відомо, що окупаційні війська використовують теплохід для переправлення через річку Дніпро у районі пошкодженого Антонівського мосту", — розповіли в Нацполіції.

У відомстві зазначили, що минулої доби правоохоронці відкрили 17 кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів російських військових проти мирного населення Херсонської області.

ЗС РФ вкрали теплохід, щоб переправлятися через Дніпро у Херсоні

Нагадаємо, 27 липня українські військові вдарили по Антонівському мосту. Внаслідок чого рух по ньому закритий. В окупаційній адміністрації стверджують, що міст не зруйнований, але в "ньому додалися дірки".

Крім того, ЗСУ завдали удару по залізничному мосту в Херсоні, який знаходиться недалеко від Антонівського. Експерт Павло Лакійчук розповів Фокусу, що всі мости на Херсонщині перебувають під вогневим контролем армії України.

Тим часом у розвідці Британії повідомили, що Херсон фактично відрізаний від решти територій Херсонської області. На західному березі області знаходиться 49-а армія Росії і вона зараз дуже вразлива.

28 липня в Одеській ОВА розповіли, що з міста виїхали представники партії "Єдина Росія". Окупанти ж повідомили, що так звану гуманітарну місію призупинено, оскільки доставка по місту неможлива.