ВС РФ украли гражданский теплоход, чтобы переправляться через Днепр в Херсоне, — Нацполиция

Судно было пришвартовано на Карантинном острове и сейчас россияне используют его из-за повреждения украинской армией Антоновского моста в городе.

Российские военные украли гражданский теплоход и с его помощью переправляются через Днепр в Херсоне в районе поврежденного Антоновского моста. Об этом рассказали в Национальной полиции Украины.

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По информации правоохранителей, судно было пришвартовано на Карантинном острове и сейчас россияне используют его из-за ударов ВСУ по Антоновскому мосту в городе.

"В Херсоне военные России завладели пассажирским теплоходом, который был пришвартован на Карантинном острове. Сейчас известно, что оккупационные войска используют теплоход для переправки через реку Днепр в районе поврежденного Антоновского моста", — рассказали в Нацполиции.

В ведомстве отметили, что за прошлые сутки правоохранители открыли 17 уголовных производств относительно военных преступлений российских военных против мирного населения Херсонской области.

Напомним, 27 июля украинские военные ударили по Антоновскому мосту. В результате чего движение по нему было закрыто. В оккупационной администрации утверждают, что мост не разрушен, но в "нем добавились дыры".

Кроме того, ВСУ нанесли удар по ЖД-мосту в Херсоне, который находится недалеко от Антоновского. Эксперт Павел Лакийчук рассказал Фокусу, что все мосты в Херсонской области находятся под огневым контролем армии Украины.

Тем временем в разведке Британии сообщили, что Херсон фактически отрезан от всех остальных территорий Херсонской области. На западном берегу области находится 49-я армия России и она сейчас очень уязвима.

28 июля в Одесской ОВА рассказали, что из города уехали представители партии "Единая Россия". Оккупанты же сообщили, что так называемая гуманитарная миссия приостановлена, так как доставка по мосту невозможна.