После повреждения мостов в Херсоне россияне используют катера на Днепре, — политолог

Российские оккупанты могут перевозить при помощи катеров продовольствие, боеприпасы, топливо и людей, рассказал Фокусу херсонский эксперт Владимир Молчанов.

С левого на правый берег в Херсоне россияне могут перевозить продовольствие, боекомплект и топливо, а также людей, катерами. Об этом в интервью Фокусу рассказал херсонский политолог Владимир Молчанов.

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"Во-первых, в Голой Пристани есть причал "НИБУЛОН" с кранами, рядом – старый государственный еще Укрречфлот, – объясняет эксперт. – При этом не известно, захватили ли россияне какой-нибудь плавкран, потому что среди портового имущества такие были. Если да, то его могут использовать в Голой Пристани, потому что глубина позволяет оттуда ходить баржами в Херсон. Также кран был в Таврийске, но уничтожен 8 июля вместе со всем речным портом. Но кроме стационарных или плавучих кранов можно найти другие средства для перегрузки, например краны на автомобильном ходу с причала. Вручную возить, конечно, можно, но не все – ракеты, например, для "Ураганов" или двигатели для танков надо грузить с помощью кранов".

Также россиянам, вероятно, удалось захватить два танкера – нефтехранилище на барже. Они ранее развозили разные виды нефтепродуктов по речным нефтебазам вдоль водохранилища и Днепра.

"Теперь россияне смогут переправлять дизтопливо для своих танков. Украинской армии нужно искать места перегрузки", – добавляет политолог.

Эксперт говорит: после повреждения мостов ВСУ нужно взять под огневой контроль причалы, прежде всего, в Голой Пристани и Олешках.

Напомним, 27 июля оккупационные власти Херсона закрыли Антоновский мост для движения, а 30 июля и железнодорожный в Херсоне.

Кроме того, в Нацполиции говорят: ВС РФ украли гражданский теплоход, чтобы переправляться через Днепр в Херсоне.

Полный текст интервью Фокуса с херсонским политологом Владимиром Молчановым читайте на нашем сайте.