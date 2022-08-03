В исторической науке не принято использовать условное время. Никто не знает, что бы произошло, если бы кто-нибудь принял другое решение, ведь вариантов развития событий – тысячи. Однако порой история позволяет "все переиграть", создавая, конечно, не идентичные, но очень похожие конъюнктуры. Исследуем в этом тексте, почему Украина 2022 — это не Польша 1939 года.

Первая мировая война началась после агрессии Австро-Венгрии против Сербии, за которую, выполняя свои союзные обязательства, вступилась Россия, находившаяся в союзе с Францией. А дальше, по цепочке, в войну были вовлечены десятки стран.

Четверть века спустя, когда Германия напала на Польшу, союзники последней — Франция и Великобритания — в похожей ситуации решили все переиграть и избежать большой войны, нарушив свои союзные обязательства. В итоге получили гораздо более масштабную и кровавую войну.

Однако мог быть и альтернативный путь развития ситуации. Франция и Великобритания могли предоставить Польше достаточно военной помощи, чтобы она выстояла против агрессора, как это уже произошло в 1920 году. Могла бы лучше подготовиться к войне и сама Польша.

Почему Вторая Речь Посполитая так быстро пала под натиском вермахта и можно ли считать современную Украину "Польшей, которая выстояла" и не допустила новую мировую войну, разберемся в этой статье.

Избегая ошибок прошлого: почему Украина 2022 — не Польша 1939

[ + – ] Карта Европы накануне начала Второй мировой войны Фото: Getty Images

В 1918 г. Польша образовалась на обломках Немецкой, Австро-Венгерской и Российской империй. Однако, кроме своих этнических земель, ей удалось оккупировать и впоследствии аннексировать еще и украинские, белорусские и литовские территории. В то же время, часть поляков оказалась в нейтральном городе Данциг (бывший польский Гданьск), однако населено оно было в основном немцами. К 1939 году Польша подошла не самым сильным в военном и политическом плане государством. Пренебрегая угрозой, она жадно присоединилась к расчленению Чехословакии, аннексировав часть ее территории – Тешинскую Силезию. Тем самым создала опасный прецедент и сама стала следующей жертвой.

Сначала нацистская Германия потребовала признать за ней Данциг и предоставить к нему и Восточной Пруссии сухопутный коридор вдоль Балтийского моря, отрезавший от него Польшу. Также от Варшавы требовали вступить в союз с Германией и Италией, по сути, в роли младшего партнера, то есть стать вассалом Берлина (как это что-то напоминает!). После отказа польских властей немцы начали готовить план молниеносной оккупации Польши (блицкрига), вошедший в историю под названием "План Вайс".

[ + – ] Советский лидер Иосиф Сталин и министр иностранных дел Германии Иоаким Риббентроп пожимают друг другу руки после подписания договора о советско-германской дружбе Фото: Getty Images

Польша заручилась гарантией безопасности со стороны Великобритании, а затем и Франции, однако Германия после подписания пакта Молотова-Риббентропа уже ничего не боялась.

Немцы стянули к границам полуторамиллионную армию, насчитывавшую около 3 тысяч танков, 2 тысячи самолетов и 6 тысяч пушек и минометов. Поляки собрали чуть меньше миллиона бойцов (не всех успели мобилизовать), но имели всего несколько сотен танков и самолетов. В технологическом оснащении между обеими армиями была пропасть.

[ + – ] Сентябрь 1939 года: танковые колонны Третьего рейха вступают в Польшу Фото: Getty Images

В половине пятого утра 1 сентября 1939 года началась немецкая "оборонительная операция". Силы вермахта атаковали Польшу с трех сторон – Восточной Пруссии, Померании и Силезии; отдельно на территорию Лемковщины вторглась 50-тысячная словацкая армия. Одновременно велись бомбардировки стратегических военных объектов.

Уже через несколько дней большинство польских соединений были разбиты.

6 сентября правительство и президент были эвакуированы из Варшавы.

12 сентября началась операция по окружению столицы. Через два дня Варшава была взята в кольцо. Немецкие войска перешли Вислу и Западный Буг.

17 сентября на территорию Польши вступила Красная армия. Ее задачей было отрезать польскую армию от Румынии и Венгрии. Уже к концу дня советские войска вышли на линию Бараничи, Ровно, Тернополь, Чортков, Коломыя.

На следующий день после призыва к народу "быть мужественными перед лицом циничных варваров", страну покинули президент Мосцицкий и правительство. Вермахт начал выводить свои войска за Линию Керзона. После этого сдался Львовский гарнизон.

28 сентября после массированных бомбардировок и артиллерийских обстрелов пала Варшава. Последние отряды польской армии капитулировали 6 октября.

За месяц страна с десятками миллионов населения была стерта с карты Европы.

В то же время Великобритания и Франция, объявившие Германии войну еще 3 сентября, так и не приступили к активным боевым действиям. Британская, а впоследствии и мировая пресса назвали этот период "странной войной". Менее чем через год в Лондон, который будет бомбить немецкая авиация, переберутся польское и французское правительство в изгнании, где они вместе все последующие годы будут жаловаться на немецкую вероломную и агрессивную политику.

Стремительное падение Польши повысило самоуверенность немцев, что позволило им еще быстрее разгромить Францию.

[ + – ] 28-30 сентября 1939 года: парад немецких войск в Варшаве

Что же мы видим? Предпосылки, очень схожие с российско-украинской войной.

Такой же обиженный на весь мир диктатор большой страны, стремящейся к реваншу. Он эксплуатирует тему защиты своих соотечественников и намерен изменить мировой порядок, перекроив границы государств. Однако начинает он с малого, навязывая свою волю соседям.

С другой стороны — страна, которая страдает дезорганизованностью, коррупцией и чересчур полагается на иностранных партнеров.

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Первые отличия, которые бросаются в глаза, что, по-видимому, и повлияло на конечный результат — это поведение союзников. Хотя НАТО и не вступило в открытую войну против России, но наши западные партнеры оказывают всяческую помощь, кроме непосредственного боевого столкновения с противником. "Странной войны" нет.

Другим важным аспектом стали промахах самого агрессора. Здесь речь не о самой военной авантюре, ведь "План Вайс" тоже был рискованным. Скорее речь идет о стратегическом просчете.

Польша 1939 года больше похожа на Украину 2014-го. Тогда Путин не рискнул совершить полномасштабное вторжение и надеялся на успех в гибридной войне. Замыливая при этом глаза многим западным партнерам, российский лидер уверял всех, что остановится на захваченном. Эта стратегия могла бы оказаться довольно успешной, если бы в конце концов агрессор не вернулся к планам оккупации и аннексии.

[ + – ] Бойцы ВСУ на боевой бронированной машине Козак-2М Фото: Getty Images

Самое главное, что украинцы не упустили предоставленный им шанс. Мы успели за эти восемь лет переформатироваться из Польши образца 1939 в Финляндию того же года, а сейчас наши войска опровергают все прецеденты и пишут историю в режиме реального времени.

Когда закончится война, точно не знает никто. Но неизменными останутся следующие постулаты:

Любые попытки умиротворить агрессора только сделают будущую войну более кровавой. Единственной гарантией защиты для любой страны являются ее собственные вооруженные силы. Этот постулат в будущем усугубит проблему существования международных организаций и вопрос нераспространения ядерного оружия. Украина, в отличие от межвоенной Польши, ничего не аннексировала, а наоборот добровольно отказалась от ядерного оружия — и все равно стала жертвой агрессии. Единственный способ остановить агрессора — это победа над ним.

Невозможно обойти в этом контексте известную фразу: "Те, кто надеются обменять свободу на безопасность, не получают в итоге ни свободы, ни безопасности". Современный вариант можно сформулировать так: любая попытка променять честь и свободу на хлеб (газ, нефть) и мир всегда завершается полной потерей всего.

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