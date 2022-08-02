Phoenix Ghost или Warmate: каким дроном бригада ВСУ уничтожила позиции ВС РФ (видео)

Бригада имени рыцарей Зимнего похода удачно использовала БПЛА – ликвидированы 2 российских оккупанта. Специалисты исключают применение БПЛА Switchblade.

Разведчики 28-й отдельной механизированной бригады имени рыцарей Зимнего похода результативно ударили дроном-камикадзе по позициям российских оккупантов. Об этом сообщила пресс-служба бригады.

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По данным военных, разведка действовала вмести с силами спецназа. Благодаря удару удалось ликвидировать двух захватчиков, трое получили ранения.

"По остаткам личного состава противника было доработано минометом 82 мм", – сообщила бригада.

[ + – ] ВСУ применили Phoenix Ghost против российских военных в Харьковской области

Американский Phoenix Ghost или польский Warmate?

Defense News обратило внимание, что на представленном видео показан удар довольно мощного дрона-камикадзе со специфической траекторией атаки.

Учитывая цвет, аэродинамическую форму и мощность взрыва, можно сразу исключить Switchblade. В нижнем левом углу на кадрах видна эмблема непонятного подразделения с надписью Phoenix Ghost.

[ + – ] Специалисты не исключили вероятность применения Phoenix Ghost

Специалисты не исключили вероятность применения американского БПЛА Phoenix Ghost, потому что размер дрона вполне подпадает под имеющееся описание.

Дрон предназначен для уничтожения целей со средним уровнем бронирования, схожий со Switchblade, может взлетать вертикально и разрабатывался по заказу воздушных сил США.

Его время полета – около 6 часов, аппарат оснащен инфракрасной камерой и стоит около 164 тыс. долларов.

Другой вариант – польский Warmate с термобарической боевой частью, который активно используют ВСУ на фронте.

[ + – ] Польский БПЛА Warmate с термобарической боевой частью активно используют ВСУ Фото: Super Express

Дрон имеет неподвижную камеру и достаточно пологую траекторию атаки, чтобы оператор мог наводить его на цель.

"Не исключено, что это может быть другой барражирующий боеприпас, который мог быть создан уже после 24 февраля украинскими разработчиками", – пишет издание.

Волонтерский центр "Последний Блокпост" сообщил в Teelgram о применении украинскими военными американского БПЛА Phoenix Ghost.

Напомним, что в мае украинская армия применила Phoenix Ghost против захватчиков в Харьковской области.

Минобороны США ранее обещало отправить Украине новую партию БПЛА Phoenix Ghost. Правительство США выкупило аппараты у производителей и отправило ВСУ.