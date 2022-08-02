Phoenix Ghost або Warmate: яким дроном бригада ЗСУ знищила позиції ЗС РФ (відео)

Бригада імені лицарів Зимового походу вдало використала БПЛА — ліквідовано два російські окупанти. Фахівці заперечують застосування БПЛА Switchblade.

Розвідники 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів Зимового походу вдарили дроном-камікадзе по позиціях російських окупантів. Про це повідомила пресслужба бригади.

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За даними військових, розвідка діяла разом із силами спецназу. Завдяки удару вдалося ліквідувати двох загарбників, троє отримали поранення.

"По решті особового складу противника було доопрацьовано мінометом 82 мм", — повідомила бригада.

[ + – ] ЗСУ застосували Phoenix Ghost проти російських військових у Харківській області

Американський Phoenix Ghost чи польський Warmate?

Defense News звернула увагу, що на представленому відео показаний удар досить потужного дрона-камікадзе зі специфічною траєкторією атаки.

Враховуючи колір, аеродинамічну форму та потужність вибуху, можна відразу унеможливити використання Switchblade. У нижньому лівому кутку на кадрах видно емблему незрозумілого підрозділу з написом Phoenix Ghost.

[ + – ] Фахівці не заперечили можливості застосування Phoenix Ghost

Фахівці не заперечили ймовірність застосування американського БПЛА Phoenix Ghost, тому що розмір дрону цілком підпадає під наявний опис.

Дрон призначений для знищення цілей із середнім рівнем бронювання, схожий на Switchblade, може злітати вертикально та розроблявся на замовлення повітряних сил США.

Його час польоту — приблизно 6 годин, апарат оснащений інфрачервоною камерою і коштує майже 164 тис. доларів.

Інший варіант — польський Warmate з термобаричною бойовою частиною, який активно використовують ЗСУ на фронті.

[ + – ] Польський БПЛА Warmate з термобаричною бойовою частиною активно використовують ЗСУ Фото: Super Express

Дрон має нерухому камеру та досить пологу траєкторію атаки, щоб оператор міг наводити його на ціль.

"Не заперечується, що це може бути інший баражувальний боєприпас, який міг бути створений уже після 24 лютого українськими розробниками", — пише видання.

Волонтерський центр "Останній Блокпост" повідомив у Telеgram про застосування українськими військовими американського БПЛА Phoenix Ghost.

Нагадаємо, що в травні українська армія застосувала Phoenix Ghost проти загарбників у Харківській області.

Міноборони США раніше обіцяло надіслати Україні нову партію БПЛА Phoenix Ghost. Уряд США викупив апарати у виробників і відправив ЗСУ.