Каким оружием могли быть убиты "азовцы" в Еленовке, – объясняет эксперт

На видео, обнародованном российскими медиа, было видно, что часть военнопленных сгорела.

Поздно вечером 28 июля на территории Еленовской колонии №120 в оккупированной Донецкой области раздался взрыв. В результате его по предварительной информации погибли более пятидесяти военнопленных, еще семьдесят были травмированы. Судьба около пятидесяти военнослужащих оставалась неизвестной.

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Позже российские и украинские источники сообщили, что трагедия произошла с бойцами полка МВД "Азов".

Россия сразу обвинила Украину в применении американского оружия РСЗО HIMARS. Украина ответила: по колонии не стреляла.

Впоследствии на территорию колонии допустили нескольких так называемых российских журналистов и фотографа, которій сотрудничает с агентством Reuters.

На фото и видео – ангар, в котором когда-то размещалось производство. Внутри не только какое-нибудь оборудование, но и обгоревшие двухэтажные кровати.

"Никаких обломков на этом видео не заметно. Если бы это было попадание HIMARS, они бы точно были, – говорит Михаил Жирохов, военный эксперт. – Как и не видно воронки от падения. То, что россияне показали как останки ракеты от HIMARS – возможно, и останки, но взятые из другого места – в Запорожской или Херсонской области, на месте реального попадания. Остатки уже начали ржаветь, а такой процесс начинается через несколько дней и даже недель".

Эксперт также обращает внимание, что на видео кровати стоят, а не разбросаны: "Только продавлены от человеческих тел. От HIMARS или "Урагана" такого быть не могло, у них реактивный снаряд для поражения. Если бы они был применены, мы бы увидели не обгоревшие тела, а разорванные. Мы видели последствия попадания "Урагана", например, в очередь за хлебом в Чернигове. К тому же видно, что потом был пожар. После "Урагана" пожара не бывает".

Вывод Жирохова: вероятнее всего, люди погибли от применения термобарического оружия. Ее обычно используют для разрушения фортификационных сооружений при уличных боях. Выстреливают в окно, выжигается все внутри: в течение 10-15 секунд сохраняется очень большая температура – ​​2500 С. "Этого недостаточно, чтобы тела сгорели дотла, но обгорели", – добавляет он.

Расследователи сообщества InformNapalm также подтверждают: россияне могли использовать именно термобарические боеприпасы – РПО-А "Шмель" или МРО-А. О ее применении говорят и в Офисе генерального прокурора.

Кроме того, 2 августа Верховний суд России признал полк "Азов" террорестической организацией.

О следе ЧВК Вагнера и других подробностях произошедшей трагедии читайте в аналитическом материале Фокуса, посвященном убийству украинских военнопленных в Еленовке.