Якою зброєю могли бути вбиті "азовці" в Оленівці, – пояснює експерт

З відео, оприлюдненого російськими медіа, було помітно, що частина військовополонених згоріла.

Пізно ввечері 28 липня на території Оленівської колонії №120 в окупованій Донецькій області пролунав вибух. Унаслідок нього за попередньою інформацію загинули понад п'ятдесят військовополонених, ще сімдесят були травмовані. Доля приблизно п’ятдесяти військовослужбовців залишалися невідомою.

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Пізніше російські й українські джерела повідомили, що трагедія сталася з бійцями полку МВС "Азов".

Росія одразу звинуватила Україну в застосуванні американської зброї РСЗВ HIMARS. Україна відповіла: по колонії не стріляла.

Згодом на територію колонії допустили кількох так званих російських журналістів і фотографа, який співпрацює з агенцію Reuters.

На фото та відео — ангар, у якому колись розташовувалося виробництво. Всередині не лише якесь устаткування, а й обгорілі двоповерхові ліжка.

"Ніяких уламків на цьому відео непомітно. Якщо б це було влучання HIMARS, вони б точно були, — говорить Фокусу Михайло Жирохов, військовий експерт. — Як і не видно воронки від падіння. Те, що росіяни показали як рештки ракети від HIMARS — можливо, і рештки, але взяті з іншого місця — у Запорізьській або Херсонській області, на місці реального потрапляння. Рештки вже почали іржавіти, а такий процес починається за кілька днів і навіть тижнів".

Експерт також звертає увагу, що на відео ліжка стоять, а не розкидані: "Тільки продавлені від людських тіл. Від HIMARS чи "Урагану" такого бути не могло, в них реактивний снаряд для ураження. Якби він був застосований ми б побачили не обгорілі тіла, а розірвані. Ми бачили наслідки потрапляння "Урагану", наприклад, у чергу за хлібом у Чернігові. До того ж видно, що потім була пожежа. Після "Урагану" не буває пожежі".

Висновок Жирохова: найімовірніше люди загинули від застосування термобаричної зброї. Її зазвичай використовують для руйнації фортифікаційних споруд при вуличних боях. Вистрілюють у вікно, випалюється усе всередині: протягом 10-15 секунд зберігається дуже велика температура — 2 500°С. "Цього недостатньо, аби тіла згоріли вщент, але обгоріли", — додає він.

Розслідувачі спільноти InformNapalm також підтверджують: росіяни могли використовувати саме термобаричні боєприпаси — РПО-А "Шмель" або МРО-А. Про її застосування говорять і в Офісі генерального прокурора.

Крім того, 2 серпня Верховний суд Росії визнав полк "Азов" терористичною організацією.

Про слід ПВК Вагнера та інші подробиці події, що сталась, читайте в аналітичному матеріалі Фокусу, присвяченому вбивству українських військовополонених в Оленівці.