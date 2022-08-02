Родственникам погибших на крейсере "Москве" стали выдавать свидетельства о смерти моряков (фото)

Российское командование более трех месяцев морочило людям голову, утверждая, что моряки пропали без вести.

Крымчанин Дмитрий Шкребец, отец погибшего в апреле на ракетном крейсере "Москва" матроса-срочника Егора Шкребца, сообщил, что 1 августа в севастопольском

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Доме офицеров ему вручили свидетельство о смерти сына. Это произошло на 110-й день после гибели матроса.

"Шкребец Егор Дмитриевич, матрос срочной службы по призыву, старший вестовой службы снабжения, официально признанный Генеральным штабом участником боевых действий в составе экипажа крейсера "Москва", — погиб. Теперь и документально", — отметил Шкребец.

Он стал известен после того, как попытался добиться от российского командования правды о своем сыне, который погиб 13 апреля, когда подбитый украинскими ракетами "Нептун" крейсер затонул, не успев дойти до Севастополя.

Получив множество "отписок", Шкребец-старший заявил, что сам расскажет всю правду о крейсере "Москва" и начал публиковать информацию в своем ВК. По его словам, спасательные работы на крейсере толком не проводились, сигнал SOS долго не подавали, а тяжелораненых не спасали. И все это ради того, чтобы скрыть факт попадания ракет во флагман. Кроме того, крымчанин утверждал, что офицеры корабля спасались первыми, бросив матросов погибать.

Вскоре после гибели крейсера мать Егора Шкребца заявила журналистам, что российские военные и представители ФСБ не дали никакой информации о погибших.

В июне украинская военная разведка сообщила о встрече командующего Черноморским флотом РФ с родственниками погибших. Во время встречи здание Дома офицеров флота было оцеплено, а командующего охранял спецназ. Как выяснилось, с семьями погибших работала группа психологов, медиков и юристов. Они уговаривали людей не распространяться об обстоятельствах гибели моряков, а тем, кто их не слушал, грозили отказом в выплате компенсаций и уголовным преследованием.