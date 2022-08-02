Родичам загиблих на крейсері "Москва" стали видавати свідоцтва про смерть моряків (фото)

Російське командування понад три місяці морочило людям голову, стверджуючи, що моряки зникли безвісти.

Кримчанин Дмитро Шкребець, батько загиблого у квітні на ракетному крейсері "Москва" матроса-строковика Єгора Шкребця, повідомив, що 1 серпня у севастопольському Будинку офіцерів йому вручили свідоцтво про смерть сина. Це сталося на 110 день після загибелі матроса.

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"Шкребець Єгор Дмитрович, матрос строкової служби на призов, старший вестової служби постачання, офіційно визнаний Генеральним штабом учасником бойових дій у складі екіпажу крейсера "Москва", — загинув. Тепер і документально", — зазначив Шкребець.

Він став відомим після того, як спробував домогтися від російського командування правди про свого сина, який загинув 13 квітня, коли підбитий українськими ракетами "Нептун" крейсер затонув, не встигнувши дійти Севастополя.

Отримавши безліч "відписок", Шкребець-старший заявив, що сам розповість всю правду про крейсер "Москва" і почав публікувати інформацію у своєму ВК. За його словами, рятувальні роботи на крейсері нормально не проводилися, сигнал SOS довго не подавали, а тяжко поранених не рятували. І все це заради того, щоб приховати факт влучення ракет у флагман. Крім того, кримчанин стверджував, що офіцери корабля рятувалися першими, покинувши матросів гинути.

Незабаром після загибелі крейсера мати Єгора Шкребця заявила журналістам, що російські військові та представники ФСБ не дали жодної інформації про загиблих.

У червні українська військова розвідка повідомила про зустріч командувача Чорноморського флоту РФ із родичами загиблих. Під час зустрічі будівлю Будинку офіцерів флоту було оточено, а командувача охороняв спецназ. Як з'ясувалося, із сім'ями загиблих працювала група психологів, медиків та юристів. Вони вмовляли людей не поширювати обставини загибелі моряків, а тим, хто їх не слухав, порожували відмовою у виплаті компенсацій та кримінальним переслідуванням.