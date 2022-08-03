Иран стягивает военную технику к границе с Азербайджаном — соцсети (видео)

Иранские телеграм-каналы опубликовали видео очевидца, на котором видна перевозка танка на тягаче.

Вечером 3 августа иранские телеграм-каналы опубликовали видео, на котором, как утверждается, запечатлена переброска военной техники к азербайджанской границе. На ролике виден только один танк, который перевозит тягач.

Военный эксперт Петр Черник отмечает, что, хотя азербайджанцы и составляют значительную часть населения Ирана, на политику страны они не имеют большого влияния. Поэтому Черник ожидает, что в военном конфликте в Нагорном Карабахе Иран займет позицию "пассивного наблюдателя", в то время как на ход событий будут стараться повлиять Турция и Россия.

В целом Иран демонстрирует благожелательное отношение к Азербайджану. Буквально на днях министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан заявил о том, что Тегеран поддерживает Баку в стремлении присоединиться к организации экономического сотрудничества D-8 или "Исламской восьмерке". Так называют группу из восьми мусульманских стран: Индонезии, Ирана, Бангладеш, Пакистана, Турции, Малайзии, Египта и Нигерии.

"Мы приветствуем готовность и желание нашей дружественной и соседней страны Азербайджанской Республики присоединиться к D-8", — сказал министр.

Что происходит в Нагорном Карабахе?

3 августа Минобороны Азербайджана объявило о начале операции "Возмездие" в Нагорном Карабахе. В результате этой операции азербайджанская армия взяла под контроль возвышенность Гирхгиз, Сарибаба и ряд других высот вдоль карабахского хребта Малого Кавказа.

2 августа стало известно о том, что Азербайджан перебрасывает войска в район Нагорного Карабаха. 31 июля в Минобороны заявили об обстреле азербайджанских позиций около села Амиранлар Ходжавендского района с территории, где размещены российские войска.

Уполномоченный по правам человека Нагорного Карабаха Гегам Степанян в свою очередь заявил, что с 1 августа азербайджанцы обстреливают территорию региона, применяя оружие разного калибра, гранатометы и ударные беспилотники.

Ранее сообщалось, что президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о невыполнении Россией обещаний по поводу Нагорного Карабаха. По его словам, Минобороны РФ до сих пор не обеспечили вывод армянских войск с региона, а Армения также уклоняется от заключенных договоренностей по вопросу вывода своих войск.