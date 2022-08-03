Іран стягує військову техніку до кордону з Азербайджаном — соцмережі (відео)

Іранські телеграм-канали опублікували відео очевидця, на якому видно перевезення танка на тягачі.

Увечері 3 серпня іранські телеграм-канали опублікували відео, на якому, як стверджується, знято перекидання військової техніки до азербайджанського кордону. На ролику видно лише один танк, який перевозить тягач.

Військовий експерт Петро Черник зазначає, що, хоча азербайджанці і складають значну частину населення Ірану, на політику країни вони не мають великого впливу. Тому Черник очікує, що у військовому конфлікті в Нагірному Карабаху Іран займе позицію "пасивного спостерігача", тоді як на перебіг подій намагатимуться вплинути Туреччина та Росія.

Загалом Іран демонструє доброзичливе ставлення до Азербайджану. Буквально днями міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірабдоллахіан заявив про те, що Тегеран підтримує Баку у прагненні приєднатися до організації економічного співробітництва D-8 або "Ісламської вісімки". Так називають групу із восьми мусульманських країн: Індонезії, Ірану, Бангладеш, Пакистану, Туреччини, Малайзії, Єгипту та Нігерії.

"Ми вітаємо готовність та бажання нашої дружньої та сусідньої країни Азербайджанської Республіки приєднатися до D-8", — сказав міністр.

Що відбувається у Нагірному Карабаху?

3 серпня Міноборони Азербайджану оголосило про початок операції "Відплата" у Нагірному Карабаху. В результаті цієї операції азербайджанська армія взяла під контроль височину Гірхгіз, Сарібаба та низку інших висот уздовж карабаського хребта Малого Кавказу.

2 серпня стало відомо про те, що Азербайджан перекидає війська в район Нагірного Карабаху. 31 липня у Міноборони заявили про обстріл азербайджанських позицій біля села Аміранлар Ходжавендського району з території, де розміщено російські війська.

Уповноважений з прав людини Нагірного Карабаху Гегам Степанян зі свого боку заявив, що з 1 серпня азербайджанці обстрілюють територію регіону, застосовуючи зброю різного калібру, гранатомети та ударні безпілотники.

Раніше повідомлялося, що президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про невиконання Росією обіцянок щодо Нагірного Карабаху. За його словами, Міноборони РФ досі не забезпечили виведення вірменських військ із регіону, а Вірменія також ухиляється від укладених домовленостей щодо виведення своїх військ.