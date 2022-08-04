Второго раза не будет: командующий ОС оценил вероятность наступления войск РФ на Киев

По словам Сергея Наева, оборонные точки ВСУ размещены там, где вероятность наступления врага максимальная. Украинские военные создали комплексную систему огневого поражения в Киевской области.

Российские оккупанты не смогут второй раз пойти в наступление на Киевском направлении, потому что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовы к этому гораздо лучше. Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Командование проанализировало предыдущие действия ВС РФ на Киевском направлении, изучили этот опыт и предусмотрели адекватные действия, отметил он.

ВСУ разместили оборонные позиции в районах, где вероятность наступления врага наибольшая, добавил Наев.

"Анализируя вероятные вражеские действия, мы создали комплексную систему огневого поражения, которая предусматривает поражение противника на дальних подступах и в глубине его боевых порядков", – проинформировал командующий.

Бригадные командиры контактируют с подразделениями Госпогранслужбы, Нацгвардии, полиции и СБУ для отпора диверсантам и возможного наступления армии.

"Население, почувствовав на себе бремя оккупации, полностью поддерживает ВСУ, другие военные формирования и правоохранительные органы. Враг этим (Киевским) направлением больше не пройдет. Мы делаем все для того, чтобы эта уверенность была реальной", – резюмировал он.

[ + – ] Киевские власти хотят выделить 57 миллиона гривен на увеличение обороноспособности столицы и области

Напомним, что Киевская областная военная администрация поставила задачу увеличить обороноспособность столицы и области. На эти цели в 2022 году хотят выделить 57 миллиона гривен.

За счет бюджета уже закупают бетонные изделия для оборонительных сооружений и улучшают охрану стратегических объектов Киева.

Фокус 26 июля писал об утренней атаке российских захватчиков по Киевской и Черниговской областям. В тот день оккупанты выпустили более 20 ракет, удар пришелся по одной из громад Вышгородского района.

Полиция американского города Майами поддержала оборону города Ирпень Киевской области и передала 167 единиц огнестрельного оружия. Американцам предлагали за ненужное оружие до $200 долларов.