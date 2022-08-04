Другого разу не буде: командувач ОС оцінив ймовірність наступу військ РФ на Київ

За словами Сергія Наєва, оборонні точки ЗСУ розміщені там, де ймовірність наступу ворога максимальна. Українські військові створили комплексну систему вогневого ураження у Київській області.

Російські окупанти не зможуть вдруге піти у наступ на Київському напрямку, тому що Збройні Сили України (ЗСУ) готові до цього набагато краще. Про це заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Командування проаналізувало попередні дії ЗС РФ на Київському напрямку, вивчили цей досвід та передбачили адекватні дії, зазначив він.

ЗСУ розмістили оборонні позиції в районах, де ймовірність наступу ворога найбільша, додав Наєв.

"Аналізуючи ймовірні ворожі дії, ми створили комплексну систему вогневого ураження, яке передбачає поразку супротивника на далеких підступах та у глибині його бойових порядків", — поінформував командувач.

Бригадні командири контактують із підрозділами Держприкордонслужби, Нацгвардії, поліції та СБУ для відсічі диверсантам та можливого наступу армії.

"Населення, відчувши на собі тягар окупації, повністю підтримує ЗСУ, інші військові формування та правоохоронні органи. Ворог цим (Київським) напрямком більше не пройде. Ми робимо все для того, щоб ця впевненість була реальною", — резюмував він.

[ + – ] Київська влада хоче виділити 57 мільйонів гривень на збільшення обороноздатності столиці та області

Нагадаємо, що Київська обласна військова адміністрація поставила завдання збільшити обороноздатність столиці та області. На ці цілі у 2022 році хочуть виділити 57 мільйонів гривень.

Коштом бюджету вже закуповують бетонні вироби для оборонних споруд та покращують охорону стратегічних об'єктів Києва.

Фокус 26 липня писав про ранкову атаку російських загарбників по Київській та Чернігівській областях. Того дня окупанти випустили понад 20 ракет, удар припав по одній із громад Вишгородського району.

Поліція американського міста Майамі підтримала оборону міста Ірпінь Київської області та передала 167 одиниць вогнепальної зброї. Американцям пропонували за непотрібну зброю до $200 доларів.