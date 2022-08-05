Заставим ВС РФ покинуть территорию или погибнуть, – Рыженко об освобождении Херсона

По словам эксперта Центра оборонных стратегий, украинская армия "нащупала" чувствительные места в логистике войск РФ и методично по ним бьет высокоточным оружием.

Капитан первого ранга запаса, замначальника штаба ВМС в 2004-2020 годах и эксперт Центра оборонных стратегий Андрей Рыженко в интервью "УНИАН" заявил, что ВСУ смогут выбить российские войска из Херсона.

По мнению военного, для освобождения Херсона нужно сломать логистическое обеспечение российских войск. Этого украинская армия достигает за счет высокоточного оружия, способного эффективно поражать логистические точки.

"Основной момент в том, что мы не можем разрушать территорию Херсонской области, ведь там живут наши люди и работают наши предприятия", — говорит Рыженко.

Он также добавил, что Херсон является "золотой картой", от которой много чего зависит, также это единственный областной центр, который ВС РФ захватили за все время войны. Если ВСУ смогут выйти на перешеек, то это будет очень серьезный удар для ВС РФ.

ВСУ "нащупали" чувствительные места российской логистики

По мнению Андрея Рыженко, украинская армия смогла "нащупать" чувствительные места логистики россиян на Херсонщине. ВСУ наносят удары по очень важным пунктам сообщения. Однако на данный момент ВСУ не заблокировали врага в области.

Украина смогла на данный момент фактически отрезать российские войска на правом берегу Днепра благодаря ударам по мостам. ВС РФ пытаются их отремонтировать, но по заявлению эксперта, они этого не смогут сделать. Сооружение переправ также не особо помогут из-за их низкой пропускной способности.

"Мы продолжаем: ищем слабые места россиян, определяем критические точки противника и постепенно обескровливаем. Далее начинаем бить по точкам его боевого потенциала – ПВО, артиллерия, ракеты и так далее. Затем мы просто заставим их либо покинуть эту территорию, либо погибнуть", – резюмировал Рыженко.

Напомним, 3 августа ВСУ нанесли ракетный удар по эшелону с боеприпасами российских войск в Херсонской области.

Ранее в ОП заявили, что Украина освободит захваченные территории до проведения на них "референдумов". В РФ постоянно смещают их даты.