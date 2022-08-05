Змусимо ЗС РФ залишити територію чи загинути, – Риженко про звільнення Херсона

За словами експерта Центру оборонних стратегій, українська армія "намацала" чутливі місця в логістиці військ РФ і методично б'є по них високоточною зброєю.

Капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу ВМС у 2004-2020 роках та експерт Центру оборонних стратегій Андрій Риженко в інтерв'ю "УНІАН" заявив, що ЗСУ зможуть вибити російські війська з Херсона.

На думку військового, для визволення Херсона потрібно зламати логістичне забезпечення російських військ. Цього українська армія досягає за рахунок високоточної зброї, здатної ефективно уражати логістичні точки.

"Основний момент у тому, що ми не можемо руйнувати територію Херсонської області, адже там живуть наші люди та працюють наші підприємства", — каже Риженко.

Він також додав, що Херсон є "золотою картою", від якої багато чого залежить, це єдиний обласний центр, який ЗС РФ захопили за весь час війни. Якщо ЗСУ зможуть вийти на перешийок, це буде дуже серйозний удар для ЗС РФ.

ЗСУ "намацали" чутливі місця російської логістики

На думку Андрія Риженка, українська армія спромоглася "намацати" чутливі місця логістики росіян на Херсонщині. ЗСУ завдають ударів по дуже важливих пунктах сполучення. Проте наразі ЗСУ не заблокували ворога в області.

Україна змогла наразі фактично відрізати російські війська на правому березі Дніпра завдяки ударам мостами. ЗС РФ намагаються їх відремонтувати, але за заявою експерта вони цього не зможуть зробити. Спорудження переправ також не надто допоможуть через їх низьку пропускну здатність.

"Ми продовжуємо: шукаємо слабкі місця росіян, визначаємо критичні точки супротивника і поступово знекровлюємо. Далі починаємо бити по точках його бойового потенціалу — ППО, артилерія, ракети і так далі. Потім ми просто змусимо їх покинути цю територію, або загинути", — резюмував Риженко.

Нагадаємо, 3 серпня ЗСУ завдали ракетного удару по ешелону з боєприпасами російських військ у Херсонській області.

Раніше в ОП заявили, що Україна звільнить захоплені території до проведення на них "референдумів". У РФ постійно зміщують їх дати.