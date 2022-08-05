"Ленд-лиз от РФ": рембат Холодноярской бригады показал ремонт трофейной техники (фото)

Командир рембата Дмитрий говорит, что больше всего техники его бригада получила во время обороны Сум. Сейчас поток техники уменьшился, но не иссяк.

Бойцы ремонтного батальона "Холодноярской бригады" показали восстановление трофейной российской техники. Об этом сообщает пресс-служба бригады в Фейсбуке.

Несмотря на то, что трофейной техники в сравнении с первыми месяцами войны стало меньше, все же российская техника продолжает поступать на вооружение бригады. Некоторая из них проходят ремонт из-за "потери товарного вида". Командир рембата Дмитрий рассказал о трофейных образцах российской армии:

САУ "Нона"

командно-штабная машина на базе БТР-80

БМП-1 "Басурманин"

БТР-82

Урал

медицинский МТ-ЛБ

Как говорит командир, "Нона" — это чисто российская разработка. Она выполнена на базе БТР-80, а башня — это 2С3. Интересна машина тем, что она способна вести стрельбу как артиллерийскими 120-мм снарядами, так и минами. Машину бойцы забрали в районе Гусаревки (Харьковская область) в марте. Более того, они захватили парадную "Нону" так как на ней были Георгиевские ленточки.

[ + – ] САУ "Нона"

Две командно-штабные машины выполнены на базе БТР-80. Однако они попали в руки бойцам с выгоревшими средствами связи.

Также военные "затрофеили" БМП-1 "Басурманин". Это российская модификация боевой машины пехоты, которая получила боевой модуль от БТР-82. Сейчас бойцы ждут новый корпус от БМП-1, чтобы восстановить машину после подрыва на мине.

Дмитрий рассказывает, что они буквально по частям восстанавливают вражескую технику. Из двух доноров военные могут собрать одну рабочую машину или из двух двигателей один.

"Некоторые говорят – оно все сгорело! А мы говорим – коленвал целый? Целый. Двигатель цел? Да. Вот, пожалуйста, стоящий БТР, полностью сгорел. Но двигатель остался! У нас есть еще один такой же двигатель, и теперь мы имеем возможность восстановить из двух один двигатель, используя запчасти. У нас есть корпус от БТР-80. Также есть проводка и мы сделаем полноценную рабочую машину!" – говорит Дмитрий.

Больше всего затрофееной техники бойцы захватили во время попытки РФ захватить Суммы.

Напомним, Алексей Арестович заявил, что ВС РФ уже используют иранские дроны в Украине. Враг получил 46 беспилотников.

26 июля сообщалось, что ВСУ захватили трофейный БМП-3 войск РФ. Машину ждет небольшой ремонт перед использованием.